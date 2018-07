Hadj : Départ de Annaba du premier contingent

Le premier groupe composé de 300 pèlerins s’est envolé, hier, à partir de l’aéroport international Rabah-Bitat de Annaba à destination des lieux saints de l’Islam et ce, en présence du wali, M. Mohamed Salamani. Toutes les facilités ont été accordées aux hadjis grâce au dispositif d’accueil mis en place par la douane et la police.

Huit vols sont programmés pour transporter plus de 2.500 hadjis de Annaba, El Tarf, Skikda, Guelma, Souk-Ahras et Tébessa, a indiqué le directeur par intérim des affaires religieuses. Le dernier vol est prévu le 15 août prochain. Une journée d’étude, d’information et de sensibilisation a été organisée tout récemment à la mosquée El Isra Wa El Miaaradj de Annaba. La conduite à tenir a été explicitée par des imams, des responsables des secteurs de la santé, des banques, de la protection civile et des douanes ainsi que ceux de la compagnie Air Algérie et du Croissant-Rouge.

B. Guetmi