Tennis : Lynda Benkadour s’adjuge l’or

Les Algériens Lynda Benkaddour et Youcef Rihane ont décroché respectivement l’or et l’argent des tableaux simple de tennis, comptant pour les 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), disputés au Tennis club de Bachdjarrah (Alger). La médaille d’or a été décrochée par la joueuse Benkaddour qui a dominé en finale la Marocaine Sara Akid par deux sets à zéro (6-4, 6-3). "Je suis très heureuse d’avoir offert à l’Algérie une médaille d’or. Le premier set était un peu compliqué car j’étais menée au score (4-2) avant de revenir et l’emporter.

Le second set était un peu plus facile car j’ai mené au score dès le début, ce qui m’a permis de garder le même rythme. Maintenant, je dois continuer à travailler pour enregistrer d’autres résultats positifs sur la scène nationale et internationale", a déclaré à Benkaddour. Chez les garçons, Rihane s’est contenté de la médaille d’argent, après sa défaite en finale contre le Marocain Yassir Kilani par deux sets à zéro (6-3, 6-4). "Je n’ai pas bien entamé mon match, ce qui a permis à mon adversaire de remporter le premier set. J’ai fait de mon mieux mais ça n’a pas marché aujourd’hui. J’ai joué ce tournoi avec une blessure à la main gauche, et comme vous l’aviez constaté, j’ai joué uniquement avec la main droite. Je tiens à féliciter mon adversaire du jour car il était au top de son niveau.» Par ailleurs, Le duo algérien composé de Youcef Rihane et Ryad Anseur s’est adjugé la médaille de bronze du tableau double garçons de tennis.Les Algériens ont battu la paire kényane composée de Kotecha Sheil et Njogu Albert sur le score de 6-4, 4-6 (10-5). Ce tournoi a regroupé 57 joueurs (32 garçons et 25 filles) représentant 18 pays.