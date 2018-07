Handball : Défaite de l’EN face à l’Egypte en finale

La sélection algérienne de handball (garçons) s'est contentée de la médaille d'argent du tournoi des Jeux africains de la jeunesse-2018 (JAJ-2018), après sa défaite en finale devant son homologue égyptienne par 28-21(mi-temps : 12-10), vendredi à la salle Harcha-Hacene (Alger). Cette victoire permet à l'Egypte de bisser le succès de son équipe féminine, dominatrice du Cap-Vert (30-21), en finale plus tôt dans la journée à Harcha également. La médaille de bronze du tournoi masculin est revenue au Nigeria qui afait chuter le Maroc (24-17) lors du match de classement pour la 3e place. Malgré cette défaite, c’est bien le handball qui sauve la mise. En effet, la sélection des moins de 18 ans (U-18) a «sauvé l'honneur» en s'adjugeant l'unique médaille (argent) des sports collectifs), a estimé l'entraîneur national Fateh Moulay. «Le fait d'atteindre la finale reste une performance de taille et la médaille d'argent est méritée. Nous avons mal préparé ce rendez-vous continental par rapport à la solide équipe égyptienne. Je suis très satisfait du parcours que nous avons réalisé, d'autant que nous n'avons eu que 15 jours pour nous préparer. Nous sommes la seule équipe des sports collectifs à avoir offert une médaille à l'Algérie. Les joueurs ont pu relever le défi et ont donné le meilleur d'eux-mêmes», a affirmé à l'APS, l'entraîneur du Sept national. Le technicien s'exprimait à l'issue de la finale perdue vendredi soir à la salle Harcha-Hacène face à l'Egypte (28-21). La médaille de bronze est revenue au Nigeria, vainqueur en match de classement pour la 3e place face au Maroc (24-17). «Les pays ayant pris part au tournoi (6, ndlr) se divisent en trois paliers. L'Egypte qui se prépare depuis huit ans est un cran au-dessus. L'Algérie est juste derrière en compagnie du Nigeria et du Maroc, alors que le troisième niveau est composé des autres participants. Le Nigeria ne constitue pas pour moi une surprise, vu qu'il est en train de progresser grâce à des joueurs pétris de qualité», a-t-il ajouté. De son côté, le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a estimé qu'avec cette médaille d'argent, «les objectifs assignés sont atteints». «Nous avons visé l'objectif de monter sur le podium chez les garçons, ce qui est chose faite. L'équipe a montré un beau visage. Nous devons maintenant renforcer ce groupe qui recèle d'excellents joueurs, appelés à l'avenir à intégrer l'équipe A». Concernant le parcours des filles, 5es et avant-dernières au classement final du tournoi à l'issue de leur victoire face à la RD Congo (43-08), le président de la FAHB ajoute : «Nous avons formé cette équipe en un laps de temps court. Elles ont tout donné, le résultat n'est pas si mauvais. Nous allons, à l'instar des garçons, renforcer cet effectif en vue des prochaines échéances». Le titre féminin a été remporté par les Egyptiennes, vainqueurs en finale du Cap-Vert (30-21). La 3e place est revenue au Cameroun aux dépens du Burkina Faso (31-20).