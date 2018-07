Jeux africains de la jeunesse Alger-2018 , Lutte et Athlétisme : L’Algérie au sommet

La sélection algérienne des luttes associées a remporté neuf médailles (5 or et 4 bronze), lors de la troisième et dernière journée consacrée à la lutte libre, terminant la compétition avec un total de 23 médailles (12 or, 4 argent et 7 bronze), vendredi au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger dans le cadre des Jeux africains de la jeunesse (18-28 juillet). La sélection algérienne a pris la première place au classement général des médailles avec un total de 23 médailles (12 or, 4 argent et 7 bronze), devant l’Egypte avec 20 médailles (10 or, 7 argent et 3 bronze) et le Nigéria avec 18 médailles (3 or, 10 argent et 5 bronze). Les athlètes algériens de la lutte libre ont terminé les trois jours de compétition avec brio en allant chercher la première place par équipes, devant l’Egypte (4 or, 2 argent et 2 bronze) et le Nigéria (5 argent et 1 bronze). cinq médaillés d’or de la lutte libre sont Abbes Hamid Houari (45 kg), Benmhiriz Mohamed (48 kg), Sahraoui Chouaib (60 kg), Herissi Youcef (71 kg) et Benferdjellah Fateh (80 Kg). Bouras Nour El islam (110 kg), Khenfer Idriss (65 kg), Oussama Laribi (55 Kg) et Ain Zerga Mohamed (92 kg) ont pris le bronze."Nous avons atteint nos objectifs escomptés avant le début de la compétition, en remportant 12 médailles d’or, devant l’Egypte et le Nigéria.

Les jeunes lutteurs algériens viennent de franchir une nouvelle étape. C’est un excellent résultat d’autant plus qu’il est réalisé ici en Algérie. Nous avons travaillé pendant trois ans pour préparer ces jeunes qui seront les dignes représentants de l’Algérie dans l’avenir», a déclaré le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebah. Très ému par les résultats réalisés par la lutte algérienne, le président de la FALA a voulu remercier tous les staffs technique et administratif qui ont travaillé pendant des années pour faire sortir ces jeunes lutteurs.

"Nous avons scarifié nos familles pour atteindre cet objectif malgré tous les problèmes que nous avons subi dans les trois dernières années. Dieu merci, celui qui travaille ne pourra que réussir. C’est une réponse à ceux qui ne croyaient dans notre discipline. Voilà la lutte au sommet de toutes les disciplines engagées aux JAJ-2018. Nous allons continuer à travailler pour faire évoluer cette équipe», a dit Chebah. Les sélections algériennes ont pris la première place par équipes en lutte gréco-romaine avec dix médailles (5 or, 3 argent et 2 bronze) et en lutte libre avec neuf médaille (5 or et 4 bronze). Les filles ont décroché la deuxième place par équipes avec un total de quatre médailles (2 or, 1 argent et 1 de bronze), derrière le Nigéria avec dix médailles (3 or, 5 argent et 2 bronze). Les épreuves de la lutte associée des JAJ-2018 ont enregistré la participation de 160 athlètes représentant 18 pays dans les trois styles (gréco-romaine, libre et féminine).



Khoufache et Afer champions d’Afrique



Les athlètes Said Khoufache (10 km marche) et Billel Afer (saut en hauteur) ont sauvé l'honneur de l'athlétisme algérien, en décrochant les médailles d'or de leurs disciplines respectives lors de la 4e et dernière journée des épreuves d'athlétisme des Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018), disputée vendredi au stade Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffan. Deux autres algériens se sont distingués lors de cette dernière journée de compétition, Loubna Benhadja et Abderrahmane Zadi, qui ont respectivement remporté l'argent sur 400m haies et le bronze sur le 110m haies. Dans un concours de saut en hauteur à suspense, Billel Afer, a fait un parcours sans faute jusqu'à la barre de (2.02m) qu'il a franchie au 3e essai. A la hauteur suivante (2.04 m) Afer a assuré la médaille d'or en franchissant la barre dés sa première tentative. Par la suite le champion algérien a réussi à franchir la barre de (2.06 m) avant de s'attaquer en vain au record d'Algérie juniors d’Abderrahmane Hammad à (2.11 m). "J'avais à cœur d'offrir une médaille d'or à mon pays. Le concours était très disputé de bout en bout, je suis passé au bord de l'élimination, mais j'ai réussi à rebondir et décrocher la première marche du podium", a déclaré Afer. De son côté, Said Khoufache qui était en course face à un seul concurrent, l'Egyptien Oussama Hassan, a réussi à s'imposer avec un chrono de (49:05.11), offrant à l'Algérie sa deuxième médaille d'or en athlétisme."Je suis très content de cette consécration d'autant plus cette victoire m'offre une qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse. Je remercie le public qui n'a pas cessé de m'encourager durant toute la course", a déclaré Khoufache. Grace aux succès de Khoufache et Afer, l'Algérie avec un total de 8 médailles (2 or, 3 argent, 3 bronze) s'est hissée 6e place du tableau des médailles d'athlétisme, dominé par l'Afrique du Sud avec 26 médailles (12 or, 11 argent, 3 bronze), devant le Nigeria avec 13 médailles (5 or, 3 argent, 5 bronze) et l'Ethiopie avec 9 médailles (5 or, 2 argent, 2 bronze). Les épreuves d'athlétisme des JAJ-2018 ont enregistré la participation de 353 athlètes, représentant 52 pays, dont 36 Algériens.