Distribution et vente de livres scolaires : L’opération achevée avant le 10 octobre

L’opération de vente et de distribution des manuels scolaires doit être achevée avant le 10 octobre 2018. Telle est l’instruction qui vient d’être adressée par le ministère de l’Education nationale aux Directions de l’éducation à travers l’ensemble du territoire national. En effet, en vue de garantir facilement l’accès aux manuels scolaires à tous les élèves dès le début des cours de la prochaine rentrée 2018-2019, prévue le 5 septembre prochain, et pour éviter de rééditer le triste scénario de l’année dernière, le ministère de l’Education nationale insiste, déjà, sur l’exploitation du stock de livres restitués de l’année passée, et ce, dans le cadre de la distribution gratuite des manuels au profit de certains élèves. Il faut savoir que ces livres empruntés doivent être rendus à la fin de l’année, pour être réutilisés. Les élèves bénéficiaires doivent signer une décharge pour prendre soin des livres et les rendre en bon état. Cette formule concerne notamment des enfants des familles défavorisées et celles à faible revenu.

De fait, pour remédier aux insuffisances enregistrées dans la distribution des manuels scolaires et mettre fin aux chaînes interminables, le ministère a mis en place une série de mesures. Il s’agit entre autres, de l’utilisation du système informatique dans le processus de distribution, et ce, en coordination avec les centres de distribution des documents scolaires, les directions de l’éducation et avec l’administration centrale, de l’Office national des publications scolaires ainsi que les services centraux au niveau du ministère. La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, avait annoncé, auparavant, l’installation d’une commission dans chaque wilaya, chargée d’assurer l’acheminement du manuel scolaire vers tous les établissements éducatifs, et ce, en préparation de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. Mme Benghabrit a, dans ce sillage, fait savoir que cette commission composée de représentants de la Direction de l’éducation et des inspecteurs et du Centre régional de distribution de documents pédagogiques, a été chargée d’assurer l’acheminement du manuel scolaire vers les établissements éducatifs.

Mme Benghabrit a également mis l’accent sur l’importance de consentir les efforts nécessaires pour garantir l’accès de tous les élèves au manuel scolaire avant le début de la prochaine rentrée scolaire. Il est utile de rappeler que l’année 2017 a été marquée par l’introduction de 30 nouveaux manuels et 6 cahiers d’exercice au niveau du 2e palier des cycles primaire et moyen (2e et 4e année primaire et 2e et 4e année du moyen). En effet, ces nouveaux programmes qui concrétisent la volonté de changement qualitatif, sont inscrits sur le registre des réformes engagées depuis des années par le secteur de l’éducation nationale. Pour ce qui concerne les élèves aux besoins spécifiques, ce sont plus de 600 élèves du cycle secondaire qui ont bénéficié, pour la première fois, de manuels scolaires en braille durant la précédente rentrée.

Notons que les nouveaux manuels scolaires prennent en compte la dimension culturelle, nationale et algérienne, dans l’objectif d’inculquer les valeurs du nationalisme chez les générations montantes. Il convient de noter que la rentrée scolaire 2018/2019 s’inscrit dans la continuité du processus de la réforme engagée dans le secteur de l’éducation nationale, caractérisée par la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans les trois paliers.

En effet, l’engagement et la volonté de l’ensemble des acteurs du système éducatif à construire une école de qualité se sont traduits, au cours de l’année 2017, par de nombreuses actions portant essentiellement sur l’évaluation des acquis des élèves ainsi que le renforcement de la formation des enseignants et personnels d’éducation.

Ces mesures ont été nécessaires pour répondre aux besoins du secteur et aux aspirations des parents d’élèves, notamment en matière de qualité de l’enseignement prodigué à leurs enfants.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Education nationale a élaboré un plan national de formation (2017-2020) qui accorde une importance primordiale aux apprentissages et à l’acquisition de connaissances dans un environnement scolaire adéquat.

Kamélia Hadjib