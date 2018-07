Préinscriptions universitaires : près de 75% des nouveaux bacheliers inscrits

Près de 75% des nouveaux bacheliers ont effectué leurs préinscriptions universitaires entamées ce jeudi 26 juillet sur la plateforme électronique, a indiqué, hier, une source du ministère de l’Enseignement supérieur. En effet, 205.908 nouveaux étudiants parmi les 276.391 nouveaux bacheliers se sont préinscrits sur la plateforme électronique nationale mise en place à cet effet, selon la même source.

Concernant le nombre d’étudiants ayant accédé au site de la plateforme électronique, cette source a précisé qu’ils sont 257.973 étudiants, soit 93,34%. Ce dernier chiffre inclut les étudiants inscrits et non inscrits. Pour les étudiants qui n’ont pas encore effectué leurs préinscriptions, ceux-ci avaient hier, jusqu’à minuit, pour procéder à cette opération. Pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire dans les délais, ceux-ci peuvent se rattraper lors de la phase de confirmation des inscriptions, soit aujourd’hui et demain.

Les premières heures du lancement de la plateforme consacrée aux préinscriptions ont vu la préinscription de quelque 3.500 bacheliers.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a souligné que « les universités algériennes ont mobilisé l’ensemble de leurs responsables et agents spécialisés, en vue de prêter main-forte aux nouveaux étudiants dans leurs préinscriptions et leur prodiguer les conseils indispensables à leurs choix ». M. Hadjar a indiqué que le ministère avait retenu les quatre premiers vœux décidés l’année dernière pour les préinscriptions et avait orienté les nouveaux étudiants, à condition qu’un vœu porte sur une branche de la formation du système LMD.



Les nouveaux étudiants ne sont pas obligés de se déplacer vers les universités pour s’y inscrire



Il a, en outre, affirmé qu’en cas de rejet de ses choix, l’étudiant a le droit de s’inscrire de nouveau tout en disposant de quatre autres choix, car, a-t-il expliqué, la phase des recours qui stressait l’étudiant «a été annulée».

Dans le même contexte, le ministre a précisé que « les nouveaux étudiants ne sont pas obligés de se déplacer vers les universités pour s’y inscrire, mais peuvent seulement télécharger l’application ».

Pour rappel, les nouveaux bacheliers étaient appelés à être au rendez-vous pour le lancement de la période des préinscriptions qui s’est étalée du 26 au 28 juillet courant, et des inscriptions définitives, dont le dernier délai a été fixé au 16 septembre 2018.

Les préinscriptions sont validées entre les 29 et 30 juillet, permettant également aux nouveaux bacheliers de modifier leur précédente fiche de vœux pour être réorientés conformément à la seconde fiche de vœux.

Les résultats des affectations seront annoncés en ligne le 7 août au soir après le traitement des choix durant la période du 31 juillet au 07 août.

La deuxième étape des préinscriptions, de réorientations, de concours et d’entretiens pour les domaines concernés aura lieu entre les 08 et 12 août. A ce propos, les étudiants ayant été orientés vers le domaine science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l’établissement d’accueil et passer un entretien. Il s’agit des écoles supérieures d’enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication). Les cas d’échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. Les résultats de l’orientation, eux, seront connus le 16 août. La plateforme consacrée à l’hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre. La phase de traitement des cas exceptionnels, par les établissements de l’enseignement supérieur, et de réouverture des plateformes consacrées à l’hébergement, la bourse et le transport est programmée entre les 02 et 16 septembre, dernier délai des inscriptions définitives au titre de l’année universitaire 2018-2019.



Les universités et grandes écoles fin prêtes pour accueillir les nouveaux étudiants



« Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour accueillir les nouveaux étudiants au niveau des établissements universitaires », a rassuré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar.

Chiffres à l’appui, le ministre a précisé que « le nombre de places pédagogiques augmentera cette rentrée à 1.452.000 sièges avec la réception de plus de 71.000 nouveaux sièges, ce qui permettra d’accueillir près de 1.750.000 étudiants ». Concernant les capacités d’hébergement et de restauration, le ministre a annoncé la réception « de 45.500 nouveaux lits pour augmenter les capacités d’hébergement à 629.500 lits, et de 6 restaurants centraux », appelant, à cette occasion, à «la nécessité d’accélérer la cadence de réalisation des projets inscrits au niveau des cités universitaires pour les réceptionner avant la rentrée universitaire, et à la rationalisation des moyens disponibles».

Outre l’élargissement de l’inscription via le programme «Progres» pour bénéficier de la bourse et du transport, M. Hadjar a souligné, par ailleurs, qu’il a été procédé à l’élargissement de l’utilisation de ce programme dans l’opération d’inscription au master qui avait débuté le 28 juin dernier et restera ouverte durant le mois de septembre prochain ce qui constitue une deuxième chance afin de permettre aux étudiants de s’inscrire, s’étendant dans une prochaine étape pour s’inscrire au Doctorat. Le ministre a indiqué que le nombre d’étudiants atteindra, lors de la prochaine rentrée universitaire, environ 1.740.000 étudiants qui seront encadrés par 59.217 enseignants chercheurs, ajoutant qu’environ 3.000 nouveaux enseignants seront recrutés.

Lors des 4 dernières années, 1.600 bourses d’une durée de 18 mois chacune ont été consacrées dans le cadre du programme national exceptionnel ayant pour objectif de renforcer les capacités d’encadrement qualitatif et d’améliorer les compétences.

A cette occasion, M. Hadjar a appelé à la révision des dispositions de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur de 1999 qui, «en dépit des acquis importants réalisés au profit du système d’enseignement supérieur, enregistre des dysfonctionnements».

Le ministre a affirmé que les principales caractéristiques du projet de loi d’orientation de l’Enseignement supérieur dans sa version proposée comportent la diversification des méthodes d’enseignement, la numérisation du système d’enseignement supérieur, le renforcement du système de valeurs, la garantie de la qualité et l’implication du partenaire économique et social dans l’élaboration d’offres de formation en les adaptant aux exigences du développement.

Salima Ettouahria