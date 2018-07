Feux de forêt : La situation moins alarmante que l’été dernier

Les incendies de forêts continuent de ravager notre tissu végétal même s’il faut concéder que, comparativement à l’été denier, la situation est loin d’être alarmante. Le bilan dressé par la DGF depuis le 1er juin, date de l’ouverture de la saison estivale, révèle 207 foyers ayant parcouru près de 1.080 hectares dont 706 ha de forêts, 103 ha de maquis et 270 ha de broussaille, a rapporté l’APS, ce qui donne une moyenne de 3,5 foyers/jour et une superficie de 5,2 ha/foyer. En pareille période de 2017, on comptait quelque 1.028 foyers qui ont parcouru une superficie totale de 7.700 hectares dont 2.423 ha en forêts. Valable jusqu’au 25 juillet, le bilan de la Direction générale des forêts indique que la région la plus touchée par les feux de forêts est celle de l’Est du pays avec 925 ha et 65 foyers, suivie du Centre (85 ha pour 85 foyers) et enfin l’Ouest avec 69 ha détruits par 57 foyers. Au cours de la semaine allant 19 au 25 juillet, il a été enregistré plus de 70 foyers d’incendies qui ont détruit une superficie totale de 618 hectares composés de 378 ha de forêts, de 51 ha de maquis et de 189 ha de broussailles, soit une moyenne de 10 foyers/jour et une superficie de 8,7 ha/foyer. Le précédent bilan de la DGF portait sur la destruction de 364 ha par autant de foyers d’incendies et ce, entre le 1er juin et le 10 juillet. Le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts, mis en place, pour rappel, depuis le 1er juin dernier, sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre prochain, assure la DGF cette dernière cite les risques qui «persistent» durant cette période, chose qui la pousse à appeler les citoyens, notamment les populations riveraines, à «plus» de vigilance et à apporter leur «contribution» sur le plan d’alerte et de la prévention.

Il est à noter que lors de la saison estivale de 2017, le bilan final de la DGF fait état de 53.975 hectares de végétation partis en fumée, la faute à 2.992 foyers d’incendies qui se sont déclenchés à travers le territoire national. Plus de la moitié de la surface ravagées, soit 28.841 ha, concerne les forêts contre 10.398 ha de maquis et 14.745 ha de broussaille. Cette superficie ravagée durant la campagne 2017 représente quasiment le triple de celle consumée par les flammes durant l’année 2016, qui a représenté 18.370 ha, et ce, en raison des conditions météorologiques défavorables. Cette année, le dispositif de lutte contre les incendies sera renforcé par la mise en service de systèmes informatiques relatifs à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles dont les incendies de forêts et ce à travers l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication.

S.A.M.