M. Necib au forum d’El Hiwar : Des mesures exceptionnelles en prévision de l’Aïd El Adha

Plusieurs centaines de camions-citernes mobilisés dans les régions souffrant de stress hydrique chronique.

« Afin que la fête de l’Aïd El Adha passe dans de bonnes conditions, des moyens humains et matériels conséquents ont été mobilisés afin que l’eau potable soit disponible, et sans coupures» a assuré le ministre des Ressources en eau.

Invité au forum du quotidien

El Hiwar, M. Hocine Necib a fait savoir qu’«un dispositif exceptionnel sera mis en œuvre à la veille de cette fête religieuse». un dispositif qui devrait garantir la disponibilité de la ressource en eau, assurer le bon fonctionnement des installations hydrauliques tout en veillant au remplissage de tous les réservoirs. «Ce dispositif va permettre d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable de manière régulière, quantitative et qualitative, ainsi que le fonctionnement normal des réseaux et des installations d’assainissement durant les jours de l’Aïd El Adha», a-t-il expliqué

Le premier responsable du secteur, affirme également qu’«il est question aussi, de mobiliser des équipes de permanence composées de cadres, d’équipes d’astreinte parmi les techniciens, ainsi que des centaines de camions citerne pour palier à toute éventualité durant cette période des fêtes».

On apprend aussi qu’une large campagne de curage préventif des réseaux d’assainissement et des ouvrages annexes a été lancée par le ministère à travers le territoire national.»

Les gestionnaires du service assainissement sont appelés à maintenir en état de fonctionnement les stations de relevage pour permettre l’écoulement des eaux usées, et à maintenir les équipes d’intervention en alerte» a-t-il dit, signalant par là, que rien ne devrait être abandonné au hasard, ni laissé jusqu’à la dernière minute. Evoquant la production nationale en matière d’eau, M. Necib a révélé que celle-ci est estimée à environ, 9,8 millions de m3/jour, avec une offre de dotation moyenne de 180 litres/jour par habitant, et des fréquences de distribution de 78% de la population au quotidien, dont 40% en H/24, et 22% de la population alimentée en 1 jour/2 et plus, précise t-il.

Le ministre a noté, a ce propos, qu’en 2017, ses services ont recensé 592 communes ayant enregistré des perturbations plus au moins importantes, chose qui a nécessité l’adoption d’un programme d’urgence, avec d’important moyens débloqués, visant l’amélioration du service public de l’eau. «Sur ces 592 communes, 280 sont déjà passées à une alimentation au quotidien, 87 le seront avant la fin du mois de juillet en cours, tandis que les communes restantes, soit 285, verront leur alimentation passer au quotidien, progressivement, d’ici la fin de l’année 2018, et ce, à l’achèvement des opérations en cours de réalisation» a-t-il fait savoir. M. Hocine Necib, a souligné que par ailleurs, que l’Algérie mène une stratégie fondée sur l’exploitation rationnelle des ressources hydriques, tout en assurant les besoins de la population en eau potable et ceux liés au développement économique du pays, notamment du secteur agricole.



Réalisation de 31 stations d’assainissement des eaux usées en 2018



Au cours des débats, le ministre a fait remarquer que les investissements engagés par l’Etat depuis le début des années 2000, ont placé l’Algérie dans une situation confortable en matière d’alimentation en eau potable rappelant que 85 grands barrages, 11 grandes stations de dessalement, ont été réalisés en un court laps de temps. L’invité du forum a rappelé aussi la réalisation de quatre nouvelles stations de dessalement dans les wilayas d’El Tarf, de Skikda, de Bejaia et d’Alger, ainsi que la réalisation de 31 stations d’assainissement des eaux usées en 2018. Il a relevé, dans ce sillage, que la participation du dessalement à l’offre d’eau potable va dépasser à partir de 2020, les 25%. «Ce qui fera de l’Algérie l’un des premiers pays au monde ayant recours dans cette proportion au dessalement».

Toutes ces mesures, reflètent, selon le ministre, «la volonté des hautes autorités du pays, de classer le secteur des Ressources en eau parmi les trois priorités nationales aux côtés de la Santé et de l’Education».

Dans ce contexte il rappellera que son secteur a bénéficié au titre de l’année 2018, d’une enveloppe financière de près de 400 milliards de dinars pour la concrétisation du programme du secteur visant à garantir la sécurité hydrique du pays.

Sarah A. Benali Cherif