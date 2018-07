Hamid Lourari et Ahmed Kadri : Un duo unique de la sphère artistique

Hamid Lourari et Ahmed Kadri, plus connus respectivement sous les pseudonymes Kaci Tizi-Ouzou et Krikèche, ont formé durant des décennies un duo de charme avec un art consommé pour l’humour et le rire. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1968, pour jouer, en duo, des sketchs à la Radio et Télévision algérienne. Ils sont aussi sollicités pour animer des galas artistiques dans toutes les régions du pays.

C’est un duo qui a marqué les téléspectateurs tout comme Hadj Rahim et Yahia Benmabrouk. Ce dernier duo a eu plus de succès avec la série télévisuelle L’Inspecteur Tahar, mais surtout avec le long-métrage Les Vacances de l’inspecteur Tahar, film qui a, à ce jour, fait les meilleures entrées au cinéma.

Hamid Lourari et Ahmed Kadri ont fait aussi du cinéma, Kaci Tizi Ouzou dans La Nuit a peur du Soleil, de Mustapha Badie en 1965, et Krikèche dans le film La Bataille d’Alger, de Gillo Pentecorvo en 1966. Nous retrouvons ce duo au cinéma avec le film Le premier pas, de Mohamed Bouamari en 1976. Les deux comédiens se présentent dans un générique assez original. Mais c’est Hamid Lourari qui aura le rôle de sa vie avec le film Rai, de Sid Ali Fettar en 1989. Ahmed Kadri retrouvera le grand écran dans le film Mémoires de scène, de Rahim Laloui où il se distingue dans le personnage d’un clown.

Ahmed Kadri est né le 18 décembre 1934 à La Casbah d’Alger, où il a exercé plusieurs métiers avant de rejoindre le Conservatoire d’Alger en 1957. Il a été élève de Mahieddine Bachtarzi, Djelloul Bach-Djerrah, Mustapha Kazdali, Allel El- Mouhoub et Mohamed Touri.

Hamid Lourari, lui, est né en 1931 à Beni Ourtilane dans la wilaya de Sétif ; il est décédé le 19 novembre 2014 à Alger. A l’âge de 14 ans, il intègre la Troupe artistique de Bey Réda. A 14 ans il commence par faire des figurations sur les planches dès 1948, avant de partir en tournée nationale entre 1950 et 1954. Pendant la guerre de Libération nationale, Hamid Lourari rejoint la cause nationale et part en France où il est arrêté. A l'indépendance, il intègre la radio Chaîne II où il animait ses premières émissions, basées sur les sketches et la chansonnette. Hamid Lourari jouera avec Hassan El Hassani une saynète mémorable durant un gala artistique où le duo devait présenter le chanteur El Hachemi Guerouabi. En 2006, l'artiste publie aux éditions Anep ses mémoires intitulées Ammi Kaci ou les mémoires de Kaci Tizi Ouzou.

Abdelkrim Tazaroute