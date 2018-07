Dr Seloua Bouchelaghem à El Moudjahid : « Le piratage tue la culture »

La question de la propriété intellectuelle et les droits cinématographiques était au centre d’une rencontre organisée, vendredi dernier, troisième journée de la onzième édition du Festival international d’Oran du Film arabe (FIOFA), au niveau de la salle de conférences de l’hôtel Royal, à Oran.

Cette rencontre, présidée par M. Abdelmadjid Ghrib, a été marquée par l’intervention du Dr en droit d’arbitrage, Seloua Bouchelaghem, arbitre international, et de l’académicienne au niveau de l’université de la Lorraine Metz en France, Mme Malika Guedim. Dans son intervention, le Dr Seloua Bouchelaghem a rappelé que « l’Algérie est parmi les leaders en matière législative, sachant que l’ONDA est un organisme important pour tout ce qui est protection juridique en matière de propriété intellectuelle ». Cette experte en la matière a fait savoir, dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette conférence de presse, que « depuis 1962, l’Algérie est parmi les Etats les plus adaptés à tout ce qui est développement électronique et tout ce qui est législatif et essaie de suivre, notamment, les puissances du monde ». Et pour cela, « elle a élaboré la dernière réforme en matière de propriété intellectuelle en 2002 et par rapport à d’autre pays en mieux », a-t-elle développé. Dans ce sillage, elle a appelé les chaînes privées au respect de la propriété intellectuelle, avant d’ajouter: « Je tiens à souligner que les chaînes privées doivent faire très attention, car l’Algérie est appelée à récompenser d’autres auteurs… Dites-vous que la récompense est énorme. » « Lorsque ces chaînes privées diffusent des films étrangers, ceux qui ont le droit d’intervenir sont les propriétaires de ces films… C’est pour cette raison que ces chaînes doivent faire très attention car lorsqu’il y a un litige celui qui est atteint c’est l’Algérie », explique le Dr Bouchelaghem. S’agissant des créateurs, elle a mis en exergue l’importance de protéger les œuvres : « Il faudrait qu’ils incluent des clauses dans leurs contrats pour la protection juridique.» «Ce qui nous manque en Algérie ce sont des rencontres de ce genre… Lorsqu’on intervient dans ces rencontres ont fait comprendre que vous avez des droits sur vos œuvres, votre musique, vos films, vos livres pour les protéger », a-t-elle déclaré, avant d’appeler à l’inscription des œuvres: « L’inscription est une manière de protection pour justifier et prouver que c’est le nôtre (...) J’appelle l’ensemble des chaînes privées pour leur dire qu’il faut faire attention… protégeons la réputation de l’Algérie ! Nous ne sommes pas des voleurs. Je dois préciser que le piratage tue la culture… C’est du vol ».

