Festival international d’Oran du film arabe : Gros plan sur la propriété intellectuelle

De notre envoyée spéciale à Oran : Sihem Oubraham

La troisième journée (vendredi dernier) de la onzième édition du Festival international d’Oran du film arabe a été marquée par un riche programme.

Au menu de cette journée d’envergure culturelle et intellectuelle, des rencontres, des conférences de presse ainsi que des hommages. En effet, la matinée a été marquée par un vibrant hommage rendu à la star Affaf Chouaïb, et ce, au niveau de la cinémathèque d’Oran. En outre, une rencontre médiatique axée sur la propriété intellectuelle et les droits cinématographiques a été organisée au centre de conférences de l’hôtel Royal, marquée par l’intervention du Dr en droit d’arbitrage, Seloua Bouchelaghem, arbitre international, et de l’académicienne au niveau de l’université de Lorraine Metz en France, Mme Malika Guedim.

L’après-midi de cette journée a été consacrée à la diffusion de films documentaires et de longs-métrages au niveau de la salle Maghreb. Nous citons à titre d’exemple La bataille d’Alger… un film dans l’histoire, réalisé par Malek Bensmaïn. Dans son documentaire d’une durée de 1 heure et 20 minutes, le réalisateur revient sur les conditions de tournage du célèbre long-métrage La bataille d’Alger, de l’Italien Gillo Pontercorvo.

Ce film-documentaire a été suivi par la diffusion d’un long-métrage intitulé Nour, une réalisation qui est en lice officielle pour le FIOFA. Un film-fiction de 90 minutes, du réalisateur libanais Khalil Dreyfus Zaarour, à travers lequel il dénonce les mariages précoces, inspiré de multiples histoires. Avec pour acteurs principaux Vanessa Ayoub, une débutante de bientôt 18 printemps dans le rôle de Nour, mais aussi des acteurs confirmés, Khalil Zaarour, lui-même dans le rôle du mari autoritaire et violent, Julia Kassar qui joue la mère (de Nour), étroite d’esprit et soucieuse de caser sa fille à un homme fortuné, Yvonne Maalouf dans le rôle de la méchante belle-mère, et Aïda Sabra dans le rôle de la femme à tout faire au service de la famille du beik. « Mon but est que les autorités adoptent une loi civile pour fixer l’âge légal du mariage à 18 ans », révèle le réalisateur. « Il m’était impossible de filmer dans la vraie vie des jeunes femmes confrontées à cette réalité », explique-t-il, évoquant « le côté tabou de la question ».



Le film Karma ouvre le festival



Il y a lieu de rappeler que l’ouverture du festival a été marquée par la projection, hors compétition, du film égyptien Karma, de Khaled Youssef. Ce nouveau film, sorti la fin du Ramadan 2018, qui traite des disparités ethniques, religieuses et financières qui divisent la société, a failli subir la censure au Caire en raison du sujet relatif au rapport entre musulmans et chrétiens, au « décalage » entre les classes et au détournement des terres. Interprété par les acteurs Amr Saad, Zeina, Ghada Abdelrazek, Khalid El Sawi, Maged El Masri et Dalal Abdelaziz, ce long métrage de 02h15 relate l’histoire de deux hommes. Le premier, Adham Al Masry, un magnat des affaires qui, malgré sa richesse, mène une vie misérable, tandis que le second, Watani Mina Abdel Malak, un chômeur du sud de l’Egypte, mène aussi une vie misérable. Au terme d’aventures inouïes et drôles, les deux protagonistes échangent les lieux dans un décalage où les frontières entre le rêve et la réalité sont floues, de sorte qu’il n’est pas clair si cela s’est produit dans la vie réelle ou si chacun d’eux a usurpé le personnage de l’autre dans son imagination. Alors que l’écart entre les deux commence à se manifester dans plusieurs contextes, tour à tour comiques et tragiques, chacun d’eux devient méfiant envers les gens de l’entourage. Les soupçons prennent la forme la plus radicale lorsque l’on pense qu’Adham s’est converti au christianisme et que Watani a embrassé l’islam. C’est, en fait, ce soupçon particulier qui bouleverse leur vie. Dans un débat ouvert à la presse, le réalisateur a expliqué que ce long-métrage «démêle la façon utilisée par chaque personnage pour s’immiscer dans la vie de l’autre, à la lumière du large fossé qui les sépare sur les plans religieux, social, financier et même éthique. A travers une série de situations issues de cette confusion, le film pose un certain nombre de questions substantielles, en plus de savoir si le karma (principe de l’hindouisme qui veut que la vie des hommes dépende de leurs actes et vies passés) contrôle réellement nos vies», a souligné Khaled Youssef. Et d’ajouter que cette question acquiert plus de signification quand les personnages prennent conscience du rôle joué par cette théorie de Karma, de sa cause et de son effet.

S. O.