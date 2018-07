Astronomie : La plus longue éclipse lunaire du siècle observée à Alger

Les Algériens ont pu admirer vendredi soir l’éclipse de la Lune totale, la plus longue du 21e siècle. Le phénomène complet a débuté à 20h30 et s’est terminé à 23h.

A l’instar de toute la population du monde, les Algériens ont cette possibilité de contempler ce phénomène qui a duré près de deux heures, plus exactement 103 minutes qui se sont écoulées entre l’entrée et la sortie de la Lune de l’ombre de la Terre.

Plusieurs familles algéroises ont profité de cette première rencontre nationale sur l’observation astronomique organisée à l’esplanade de Riad El Feth (Alger) et animée par l’Association algérienne des jeunes astronomes amateurs (AAJAA) par populaire sous le slogan «l’Astronomie en fête». Sur les lieux un père de famille qui accompagne ses deux enfants âgés 8 et 12 ans s’exprime sur le phénomène «c’est impressionnant…cette belle couleur rouge que la lune a prise durant cette période. J’ai tenu à vivre ce moment magnifique avec mes deux enfants», s’est exclamée Mourad.

Une autre rencontre similaire a été organisée par le CRAAG qui a animé l’observation de cette éclipse totale de la Lune au niveau de la promenade des Sablettes, avec un riche programme en faveur des passionnés d’astronomie. Émerveillés par le changement de couleur du satellite, hommes, femmes et surtout enfants attendaient leur tour pour regarder la lune à travers les télescopes des deux associations. D’autres filmaient, portables à la main. «C’est un événement unique», précise les organisateurs de ces deux sorties, «l’intérêt pédagogique de ce type de phénomène est de prendre les enfants pour leur monter les différentes étapes de l’éclipse tout en leur expliquant le mouvement des corps célestes qui sont dans notre univers afin de susciter leurs vocations», estiment-ils.

Pour rappel, l’observation des éclipses de lune ne représente aucun danger pour les yeux.

Les organisateurs qui expliquent le phénomène n’ont pas manqué d’informer le public sur le prochain rendez-vous de l’éclipse lunaire totale qui aura lieu le 21 janvier prochain, et qui sera visible très tôt le matin avant le lever du soleil.

R. S.