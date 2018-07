Annaba : Un individu condamné à 4 ans de prison ferme

Un individu a été condamné à quatre ans de prison ferme au début de la semaine en cours, à Annaba, pour vol d’une bijouterie, indique un communiqué du commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale. L’opération d’élucidation de l’affaire et l’arrestation du mis en cause, a été effectuée suite à des informations parvenues à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de la commune de Treat faisant état d’un cambriolage commis dans une bijouterie au centre-ville de Berrahal. En effet, des points de contrôles et de recherches ont été installés tout au long du chemin de wilaya 107 reliant la commune de Treat à celle de Berrahal.

Lors d’une opération de fouille d’un taxi de service de transport en commun, les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à identifier, arrêter le cambrioleur et récupérer les bijoux volés en un temps record, a précisé la même source. Il s’agit de trois ceintures en or pour femmes.

Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Berrahal. Lors de son procès, il a été condamné à quatre ans de prison ferme. Il a été écroué dans l’établissement de rééducation de Bouzaaroura, commune d’El Bouni, conclut le communiqué.

B. G.