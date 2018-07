Il a été blanchi par la Justice : L’ex-Directeur de l’école supérieure de police réhabilité

Trois ans après avoir bénéficié de la relaxe par la chambre pénale près de la Cour d’Alger, l’ex-directeur de l’école supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger) est définitivement blanchi par la justice algérienne.

En effet, Dridi Merzouk qui a écopé en première instance de trois ans de prison, dont 12 mois avec sursis, ne risque désormais plus de poursuites judiciaires dans la mesure où la Cour suprême au niveau de laquelle, un pourvoi en cassation a été introduit au lendemain du dernier procès par le représentant du parquet général de la Cour d’Alger, a débouté ce dernier. La chambre correctionnelle de la plus haute juridiction a rejeté en effet la requête du ministère public qui concerne également trois autres cadres de la DGSN, poursuivis dans la même affaire liée à un trafic dans les épreuves d’accès au grade de commissaire principal, à l’Ecole supérieure de police de Châteauneuf. Les mis en cause ont comparu pour la première fois devant la justice en juillet 2009 avec pour chefs d’inculpation de trafic d’influence, abus de pouvoir et faux et usage de faux. Cependant, rien n’est encore terminé pour l’ancien directeur de l’Ecole supérieure de police, il lui reste un «combat» à mener. Il s’agit de sa réintégration à son poste de travail, car contrairement aux trois autres cadres qui ont retrouvé leur job, Dridi Merzouk attend toujours un signe des responsables concernés pour regagner son poste.

S. A. M.