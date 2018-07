Jobs de l’été : Pas de vacances pour les étudiants

L’été ne rime pas forcément avec paresse ou encore grasse matinée, du moins pour certains étudiants et élèves pour qui la saison estivale c’est surtout se faire un peu d’argent, pour préparer la prochaine rentrée, qu’elle soit scolaire ou universitaire ou tout simplement surprendre leurs parents, réalisant un rêve, si cher, à leurs yeux.

En effet, parler de détente et de farniente est quasiment inacceptable pour des milliers de jeunes qui n’attendent pas de terminer leurs études pour intégrer le milieu de travail, à travers, certes, des petites expériences, mais ô combien nécessaire pour se forger. Il faut dire qu’à peine les derniers examens passés, les filles, comme les garçons, retroussent leurs manches pour «gagner leur pain», à la sueur de leur front. En fait, c’est devenu même un impératif pour ces jeunes, qui vivent l’été, à leur manière. Comme à chaque période de grandes vacances, des étudiants brillants, de diverses spécialités, se transforment l’espace, d’un été, en serveurs dans des pizzerias et des cafétérias, vendeurs dans des magasins ou encore hôtesses d’accueil ou représentantes de certaines marques de cosmétiques et de produits d’entretien, pour les filles, en particulier. Découvrir le monde du travail, voire enrichir leur CV, est entré, ces dernières années dans les mœurs de la population estudiantine qui n’attendent plus de décrocher son diplôme de fin d’études pour se mettre au boulot. Aujourd’hui, les jobs d’été et l’emploi saisonnier tentent les jeunes et même les entreprises qui vont jusqu’à proposer des emplois pour combler le départ en congé de leurs effectifs. C’est le cas, cette année, d’Air Algérie qui a ouvert une cinquantaine de postes, au profit des étudiants et des chômeurs pour le service bagages. Des contrats pour trois mois, non renouvelables sont ainsi, signés entre l’entreprise et les postulants, avec des rémunérations allant de 20.000 à 30.000 DA. Néanmoins, le secteur privé, notamment, en rapport avec le commerce, reste, par excellence, l’activité qui enregistre le plus d’offres, durant la période estivale.



Un petit boulot pour casser la routine



Chaque année, à vrai dire, des étudiants s’adonnent à des métiers très pénibles, aux revenus faibles, avec, de surcroît des remarques, très souvent déplaisantes et une surexploitation criante des maîtres des lieux.

Mais pour la «bonne cause», ces employés, pas comme les autres, finissent, bon gré, mal gré, par s’accommoder avec leur patron et renoncer à leurs principes et même leur fierté. Amine, lycéen, nous raconte son expérience de serveur dans une pizzeria à Alger, retenu jusqu’à des heures tardives, pour une paie minable. «Je faisais des heures supplémentaires pour un revenu qui ne dépasse pas les 15.000 DA», avant d’ajouter qu’il n’est pas dans le besoin mais qu’il voulait surtout avoir son propre argent de poche sans compter sur ses parents. «C’est fatigant de faire le tour des tables, les cents pas, à longueur de journées et je ne le regrette pas parce que c’est une nouvelle expérience pour moi», dira-t-il.

Lina pour sa part, étudiante en psychologie a été, quant à elle, tentée par une annonce qu’elle avait lue, sur facebook pour représenter une marque spécialisée dans les produits de beauté. «J’ai l’habitude de travailler avec cette dernière et mon rôle consiste à me déplacer aux clients pour leur proposer notre gamme», soulignera-t-elle. Lina, relèvera que c’est dur d’aller vers le client et le convaincre d’acheter un produit, en faisant le porte-à-porte, sachant que parfois on tombe sur des énergumènes qui n’ont ni tact ni politesse. Des jeunes comme Amine et Lina, qui préfèrent ne pas rester les bras croisés durant leurs vacances, ne manquent certainement pas donnant, tous les jours, des exemples concrets de responsabilité et du compter sur soi, croyant dur comme fer que les vacances c’est aussi, bosser pour casser la routine.

Samia D.