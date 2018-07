Grand Angle : Porte-flambeau

Un adolescent palestinien âgé de 17 ans a succombé hier à ses blessures infligées par des tirs de soldats de l’occupant israélien durant une manifestation vendredi dans la bande de Ghaza. La vielle, un autre enfant plus jeune avait également été tué suite à des blessures subies par balles pendant sa participation à la marche du retour. En fait les Palestiniens n’arrêtent pas de compter leurs morts. Depuis le 30 mars dernier, le nombre des personnes tuées à Ghaza s’élève à 155 morts dont 19 enfants et plus de 16.700 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. «L’usage indiscriminé et disproportionné de la force qui provoque des morts et des blessés dans la population civile est interdit par le droit humanitaire international», a pourtant rappelé le Haut- Commissaire aux droits de l’Homme. Un rappel dont n’en a cure toutefois cet occupant dont les exactions ont beau être régulièrement dénoncées. Mais si Israël croit annihiler la volonté des Palestiniens de recouvrer leurs droits légitimes, dont celui d’édifier un Etat avec pour capitale El Qods, c’est peine perdue. Ces crimes répétés l’ont au contraire renforcée. En effet, si après chaque tuerie ou massacre perpétré par les soldats israéliens, les Palestiniens trouvent la force de poursuivre la lutte c’est surtout parce qu’ils sont convaincus de la justesse de leur cause. Les morts sont des martyrs qui insufflent aux survivants la détermination de poursuivre le combat. Et lorsqu’on sait que chaque famille compte en son sein au moins un chahid, il est facile de « quantifier » cette volonté qui les anime. Cette appropriation de la cause, fera aussi qu’un jour ou l’autre la Palestine vaincra. D’autant que le flambeau est transmis de génération en génération. Hier, alors que les jeunes adolescents tués étaient enterrés, une autre sortait de prison après avoir écopé une peine de huit mois. Ahed Tamimi, cette jeune fille de 16 ans qui a frappé un soldat israélien, devenue une icône pour les Palestiniens, a été libérée hier. Et nul doute que l’adolescente, issue d’une famille connue pour sa lutte contre l’occupation israélienne, n’en sortira que renforcée dans sa détermination à poursuivre le combat et qu’elle saura trouver les mots pour galvaniser les jeunes et les encourager à poursuivre la lutte.

Nadia K.