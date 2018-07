Afghanistan : Une école de sages-femmes ciblée par un attentat à l’est du pays

Un attentat a frappé samedi un centre de formation de sages-femmes à Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan, ont rapporté des médias. L’attentat a ciblé une école de sages-femmes, selon le porte-parole du département provincial de la santé Inamullah Miakhil, cité par l’AFP. Pour sa part, le porte-parole du gouverneur du Nangarahar, Attaullah Khogyani, a confirmé l’explosion sans en préciser la nature ni avancer de bilan. Jeudi, une attaque-suicide revendiquée par les talibans a ciblé un convoi des services de renseignements afghans (NDS), faisant cinq morts et six blessés à Kaboul, selon la police. Une explosion de plusieurs roquettes avait trois blessés mardi dernier, dans la capitale. Mi-juillet, au moins huit personnes, dont un assaillant, ont été tuées et 17 autres blessées lors d’un attentat-suicide à la bombe perpétré près d’un ministère afghan dans l’ouest de Kaboul. La capitale afghane qui a une population de près de 5 millions de personnes a été frappée par une série d’attaques terroristes au cours des dernières années.