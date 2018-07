Présidentielle au Mali : 8 millions d’électeurs attendus aux urnes aujourd’hui

Plus de huit millions de Maliens sont attendus aujourd’hui aux urnes pour élire leur nouveau président parmi 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l’opposition Soumaïla Cissé et une femme Djeneba N’Diaye. La campagne électorale, qui a pris fin vendredi, s’est déroulée dans un contexte de forte concurrence entre les différents candidats qui avaient multiplié durant trois semaines les initiatives et les actions de proximité afin de convaincre les Maliens d’adhérer à leurs projets de société et de se rendre massivement aux bureaux de vote le jour du scrutin.

Les 24 candidats en lice pour le scrutin du 29 juillet avaient mobilisé tous les moyens d’information et de communication, notamment les médias et les réseaux sociaux, pour présenter aux populations leurs programmes électoraux, ont rapporté des titres de la presse malienne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Amadou Bah, a souligné que le fichier électoral est fiable pour servir de base à l’organisation des élections de 2018. Ce fichier comportait, a-t-il mentionné, 8.000.462 électeurs pour 23.041 bureaux de vote, tout en assurant que «le Mali a créé les conditions pour des élections apaisées et il est de la responsabilité de chaque acteur de faire en sorte que cet objectif soit atteint».

La Commission électorale compte au sein de ses structures déployées à travers le pays 4.788 membres permanents en plus du personnel d’appui et des agents de sécurité, a-t-il fait savoir. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août. Sur le plan organisationnel, les autorités maliennes ont annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de ce scrutin.