Pour mettre fin à l’agression israélienne : Abbas mène des contacts intensifs

La présidence palestinienne a réaffirmé vendredi, que le président Mahmoud Abbas mène des contacts intensifs avec les parties arabes, régionales et internationales pour mettre fin à l’agression perpétrée par les forces d’occupation israéliennes contre la Mosquée Al-Aqsa et ses fidèles.

Dans un communiqué, la présidence a souligné sa ferme condamnation des graves violations israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa, dont la plus récente était la prise d’assaut des forces d’occupation israéliennes. La poursuite des agressions israéliennes contre la ville occupée d’El-Qods et ses lieux Saints, «aggraveraient la situation et entraîneraient la région dans une guerre religieuse» a mis en garde la présidence, précisant avoir averti la communauté internationale, des conséquences désastreuses de ces atteintes». Ainsi, la présidence a appelé à faire pression sur l’occupant israélien pour mettre fin à «sa dangereuse escalade» contre le peuple palestinien sans défense, insistant dans la foulée, sur le «respect» des lois et des résolutions de la légitimité internationale qui garantissent la liberté de culte et la non-agression contre les sites religieux.

De son côté, le ministre Palestinien des affaires étrangères Riyad Al-Maliki a dénnoncé la violation de la Mosquée d’Al-Aqsa par des colons affirmant que les attaques israéliennes continues contre ce lieu Saint et ses esplanades «ont été planifiées à l’avance». «Les autorités israéliennes de l’occupation pensent qu’elles possèdent tout le soutien et la protection pour exécuter leurs incursions provocantes et leurs violations flagrantes, et qu’elles ont suffisamment de couverture politique américaine», a déclaré lors d’une conférence de presse. Vendredi, tous les accès à l’esplanade des Mosquées, à Al-Qods occupée, ont été fermés par la police d’occupation israélienne.

Les forces d’occupation ont largué des grenades lacrymogènes pour disperser des Palestiniens rassemblés dans l’esplanade. Le ministre palestinien des Wakfs et des Affaires religieuses, Youssef Adeis, a appelé le monde arabo-musulman et la communauté internationale à œuvrer d’urgence pour arrêter les attaques enragées des forces d’occupation israélienne contre la Mosquée Al-Aqsa.

Décès d’un adolescent blessé par des tirs israéliens

Un adolescent palestinien a succombé samedi à ses blessures infligées par des tirs de soldats de l’occupant israélien durant une manifestation vendredi dans la bande de Ghaza, a annoncé le ministère de la Santé dans cette enclave. L’adolescent âgé de 17 ans avait été touché à la poitrine, lors des manifestations près de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza. Sa mort porte à trois le nombre de Palestiniens tués lors des protestations de vendredi, après le décès d’un Palestinien de 12 ans et d’un homme de 43 ans d’une balle dans la tête tirée par l’armée d’occupation israélienne, selon le ministère. Mercredi dernier, trois Palestiniens ont été tués durant des bombardements de l’occupant israélien à l’est de la ville de Ghaza. Au moins 152 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Ghaza, depuis le début le 30 mars de manifestations pacifiques contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans et pour réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres à la création d’Israël en 1948. Lundi, le Haut-commissaire aux droits de l’Homme, Zeid Raad Al Hussein a tiré la sonnette d’alarme face à la détérioration de la situation humanitaire dans les Territoires palestiniens occupés suite au blocus de l’occupant israélien qui perdure depuis onze années, et pouvant constituer une menace dans la région. Le responsable onusien est revenu sur les derniers développements en Palestine, où nombre de Palestiniens civiles ont été tués et plusieurs autres ont été blessés suite aux multiples agressions de l’occupant israélien dont des frappes aériennes et des tirs de missiles, outre les arrestations «arbitraires» continues. «L’usage indiscriminé et disproportionné de la force qui provoque des morts et des blessés dans la population civile est interdit par le droit humanitaire international», a rappelé le haut responsable.