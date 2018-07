Sétif : Installation du nouveau président de la Cour

C’est en présence du wali de Sétif, du procureur général, du président de l’APW et de l’ensemble des autorités civiles et militaires de cette wilaya , que M. Ait Grine Cherif, président de Chambre à la Cour suprême, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé à l’installation officielle de Zadi Boudjemaa dans les fonctions de président de la Cour de Sétif en remplacement de Daoud Fouzia.

À l’issue de la cérémonie qui s’est tenue au siège de la Cour de Sétif, également marquée par la présence du bâtonnier national de l’ordre des avocats, de magistrats et de membres de la société civile, Ait Grine Cherif est intervenu pour exprimer ses salutations au ministre de la Justice, garde des Sceaux, à la famille de la justice et aux citoyens de la wilaya, soulignant que cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le Président de la République, Chef de la magistrature suprême dans le corps des procureurs généraux et présidents de Cour. Un mouvement qui s’inscrit dans une dynamique de continuité et de renouveau.

Il félicitera au nom du ministre, Boudjemaa Zadi le nouveau président de Cour auquel il souhaite plein succès et lui lançant un appel par la même à ne ménager aucun effort pour plus de réalisation dans cette wilaya et partant, se hisser à la mesure des attentes du citoyen. Comme il fait également état de la considération et des félicitations du ministre à Zoubida Daoud, l’ex-présidente de Cour pour les efforts déployés et les échos favorables qui ont marqué son passage dans la wilaya de Sétif. Un mouvement partiel, poursuivra l’intervenant, qui permet de promouvoir à des fonctions supérieures ceux qui se sont distingués dans leurs fonctions et, dans une dimension qualitative donner la chance à chaque cadre dans l’élévation du niveau de responsabilité, consacrant par la même sa juste part à la femme et l’intérêt qui lui est consenti par le Président de la république.

Des changements qui s’inscrivent dans une dynamique qui consacre le produit des réformes profondes engagées aux différents niveaux structurel, législatif et humain, consolidés par la modernisation qu’aura connu le secteur ces dernières années ainsi que la généralisation de moyens technologiques avancés et tous ces amendements qui ont été opérés après la révision de la Constitution, à l’effet de consacrer l’état de droit et veiller à la préservation des libertés individuelles et collectives dans un environnement marqué par des mutations profondes.

Le ministre de la justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh appelle toutes les composantes du secteur à redoubler d’ardeur pour promouvoir davantage le secteur de la Justice, rapprocher le service du citoyen et abonder dans le sens de la réglementation pour répondre à ceux là qui s’aventureraient a porter atteinte aux institutions ou remettre en cause l’autorité de l’état.

F. Zoghbi