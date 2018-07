Conseil supérieur de la magistrature : Nomination de 181 magistrats, promotion de 1.882 autres

Réuni, ce jeudi, pour sa première session ordinaire, sous la présidence de son vice-président, Tayeb Louh, le Conseil supérieur de la magistrature a approuvé la nomination de 181 magistrats et la promotion de 1.882 autres, rapporte l’APS, citant un communiqué de presse de cette institution.

Après approbation de l’ordre du jour de la session, portant sur les questions ayant trait à la carrière des magistrats, conformément à l’article 45 du règlement intérieur, le CSM dont le premier responsable est, pour information, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika en sa qualité de premier magistrat du pays, a «étudié» et «approuvé», notamment, la nomination de 181 magistrats, conformément à l’article 3 du statut de la magistrature, la liste d’aptitude pour la promotion dans le groupe de 1.882 magistrats, dont 100 magistrats ayant bénéficié de la bonification du Sud, d’autres magistrats ont été promus aux fonctions sur «la base des critères prévus» par le statut de la magistrature, précise le communiqué du CSM.

Cette première session a été marquée, par l’approbation du projet du mouvement établi par le Bureau permanent conformément aux dispositions et critères prévus par le statut de la magistrature et du projet de révision de la Charte de déontologie du magistrat, prévue par l’article 34 de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, en vue de son enrichissement.

Le CSM a, en outre, étudié d’autres points inhérents à la carrière des magistrats. L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la Constitution, a insisté sur le rôle «primordial» de la justice dans l’édification de l’Etat de droit, pour que «nul ne soit au-dessus de la loi». Le Conseil a mis enfin cette opportunité pour «féliciter» l’ensemble des magistrats pour les «efforts» consentis durant l’année judiciaire écoulée, tout en leur souhaitant «pleine réussite» dans leur mission constitutionnelle «au service» de la justice et la nation.

S.A.M.