Festival «raconte-arts» : Tiferdoud en mode «vivre ensemble»

Le village Tiferdoud de la commune Abi Youcef, de la daira de Ain El Hemam a vécu une semaine durant en mode fête à l’occasion de la tenue de la quinzième édition du festival «Raconte arts».

C’est vers la fin du «Printemps noir» que deux artistes, Denis Martinez et Hacène Métref décident de créer un espace de liberté pour que s’exprime toutes les expressions artistiques dans la bonne humeur, histoire de redonner à la Kabylie le temps de renouer avec la culture et la fête.

Le concept du festival «Raconte Arts» est unique au monde et on dit que séduit par ce projet citoyen, deux pays d’Amérique Latine organisent désormais des manifestations culturelles à l’identique. «Raconte Arts» s’exporte car il ne laisse personne indifférent. Celui qui assiste à une édition promet de revenir et assure une promotion au festival. On y vient de partout, de l’étranger et des villes d’Algérie. Il y a ceux qui viennent pour animer la scène musicale, littéraire, théâtrale, cinématographique et ceux qui sont là en visiteurs. Le programme concocté est complété avec des ateliers d’écriture, de dessin ainsi que de photographie. Mais la grande surprise est le programme off, celui qui s’improvise au gré de l’inspiration. En déambulant dans les ruelles de Tiferdoud, le plus haut village de la Grande-Kabylie, on y trouve des groupes de femmes qui chantent le patrimoine kabyle, des jeunes filles s’y mettent aussi alors que les jeunes avec la guitare et la mandole animent les espaces occupés et font danser la foule. L’animation est assurée chaque jour.

Des belles voix s’affirment et elles n’ont besoin ni de scène, ni de sonorisation. Le show est assuré, le mandole est l’instrument le plus utilisé dans cette région qui comme les autres régions de Kabylie vénèrent le chanteur Matoub Lounès.

Zamixoustra, un surnom d’artiste est venue de Paris à ses frais pour présenter un spectacle théâtrale, une adaptation de La conscience de Victor Hugo, un extrait de La Légende des siècles. La comédienne a déjà donné ce spectacle en France et elle se dit ravie de le présenter à Tiferdoud.

Jorus Mabiala, lui est conteur, il vient de Marseille et est originaire du Congo-Brazzaville. Il se sent comme un poisson dans l’eau. Il a ses ouvrages à vendre, alors il ne perd pas de temps et, chaque matin, il s’installe devant une table et dédicace ses livres. Jorus a déjà participé à plusieurs festivals en Algérie et se dit heureux de retrouver cette ambiance conviviale et chaleureuse. Il aime Kateb Yacine et en parle dans son spectacle de conte. Des spectateurs lui ont fait le reproche de ne pas évoquer Mouloud Mammeri. «Le soir même, je me suis procurer les livres de Mouloud Mammeri et j’ai commencé à les lire, j’avoue que je les ai trouvés tristes et surtout difficiles». Jorus Mabiala s’amuse à raconter des contes africains durant une semaine et est devenu la coqueluche du festival «Racontes-Arts».

Dans la plus grande simplicité, les chanteurs Baâziz et Akli D. ont animé des soirées au stade de Tiferdoud, la troupe Beleville Galaxie a joué la pièce «Spledides exilées» écrite par Arezki Métref et mise en scène par Catherine Belkodja. La pièce est interprétée par Myriam Mézières, Catherine Belkhodja, Gladys Sanchez avec la participation de sept femmes de Tiferdoud.

«Splendides exilées» est sélectionnée au festival international du théâtre de Bejaia en octobre prochain. Les rencontres littéraires ont eu lieu le matin et elles ont vu défiler les Nadjib Stambouli, Lazhari Labter, Chawki Amari et d’autres auteur.

L’esprit du festival Raconte-Arts est unique, il est rassembleur et offre des espaces de liberté au public et aux participants. C’est une aventure citoyenne qui ne cesse d’année en année de récolter du succès. Et c’est cela la clef de la réussite.

Abdelkrim Tazaroute