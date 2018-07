Fête du bijou d’Ath Yenni : la bijouterie artisanale doit assurer un rôle économique

Plus de 90 artisans et artisanes venus de différentes wilayas du pays prennent part à la 15e édition de la fête du bijou d’Ath-Yenni, ouverte jeudi dernier, à une trentaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou.

Le coup d’envoi de cette manifestation culturelle et économique a été donné par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, en présence du président de l’Assemblée populaire de wilaya, Youcef Aouchiche, ainsi que les autorités locales de la daïra et commune d’Ath Yenni. Organisée par le comité communal des fêtes, cette traditionnelle manifestation du bijou, placée cette année sous le thème "Le bijou d’Ath-Yenni, patrimoine national à travers les âges", qui s’étalera jusqu’au 3 août prochain a vu la présence de 91 participants venus de six wilayas du pays, Tébessa, Boumerdès, Oran, Tiaret, Sidi-Bel-Abbès et Tizi-Ouzou. Prés de 80 artisans bijoutiers d’Ath Yenni sont venus exposer leurs différents bijoux. Dans son allocution d’ouverture de la manifestation, le wali de Tizi-Ouzou a insisté sur l’impérative nécessité de voir ce genre d’activité artisanale jouer un rôle économique important pour la région et le pays.

«La bijouterie revêt certes un aspect culturel, mais elle doit pouvoir assurer un rôle économique dans la région. Produits très recherchés, les bijoux d'Ath-Yenni peuvent prétendre à être placés au plan international, comme de nombreux autres produits de l'artisanat qui ont déjà acquis une renommée lors d'expositions de haut niveau organisées dans de nombreux pays tels que la France, l'Allemagne, le Portugal...», a-t-il précisé, en rappelant que ces produits étaient présents à la foire de Dubaï qui s'est tenue il y a quelques mois, et ont connu à cette occasion un réel succès. Le développement de la bijouterie, a enchaîné le wali, comme d'autres produits artisanaux d’ailleurs, bénéficie d'un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics qui n'ont pas lésiné sur les moyens à engager pour assurer sa promotion». À titre illustratif, le wali a fait savoir que pas moins de 92 artisans ont bénéficié d'une enveloppe financière avoisinant les 34.000.000,00 DA sur le Fonds national de promotion de l’artisanat et des activités traditionnelles (FNPAAT), une enveloppe qui s'ajoute à l’aide appréciable de l'attribution de nombreux locaux à usage professionnel. Bien plus, pour la seule région de Béni-Yenni, 152 bijoutiers ont été inscrits au Registre des arts et métiers (RAM), a-t-il encore souligné. Mohamed Bouderbali a rappelé qu’en complément à cette aide financière, une formation est dispensée aux artisans par le biais de la Chambre de l’artisanat et des métiers, destinée à initier les concernées aux méthodes de gestion.



Valoriser et préserver le patrimoine culturel de la région



En réponse aux artisans bijoutiers qui ont soulevés les difficultés d’approvisionnement auxquelles ils sont confrontés depuis plusieurs années, le wali a rassuré ces derniers en réitérant la détermination des pouvoirs publics à accompagner «le développement de l’artisanat dont la bijouterie est un des principaux éléments», précisant toutefois que ce développement doit nécessairement passer par l’organisation des artisans qui doivent mutualiser leurs efforts de manière à pouvoir faire face à certaines difficultés, comme celle liée à l’approvisionnement et la commercialisation».

«L'une des formules qui peut être appliquée serait la mise sur pied de coopératives, ou d'associations de manière à rationaliser et maîtriser la production dans toutes ses étapes», a-t-il aussi indiqué, en précisant que cette organisation doit être accompagnée par un dispositif approprié à même d’aider les artisans à exporter leurs produits. Comme il est aussi nécessaire, a ajouté le wali, «de penser à créer des labels qui seront décernés par des commissions techniques composées de maîtres artisans chevronnés. Ces labels permettront de soutenir la concurrence sur les marchés extérieurs où le paramètre qualité/prix est recherché». De son coté, le PAPW de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, a réitéré lors de sa prise de parole, l'engagement de l'APW à accompagner et encourager ce genre d'initiative afin de valoriser et préserver le patrimoine culturel de la région, tout en mettant l'accent sur l'impératif d'inscrire cette dynamique culturel dans le cadre d'une approche globale pour le pour le développement de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il a aussi rendu un hommage appuyé aux artisans bijoutiers qui, malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail et au delà de l'aspect économique et commercial continuent, par leur métier, de porter la culture et les traditions de toute la région. Pour sa part, le président de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAME), Abdelkrim Berki, a fait savoir que la solution pour les difficultés soulevées par les artisans est "la multiplication et la diversification des manifestations du genre. Il également déclaré qu’"une convention a été paraphé avec l’Agence nationale de l’Or (AGENOR) pour laquelle un stand sera réservé à la maison de l’artisanat de Tizi-Ouzou pour la rapprocher des artisans et atténuer un tant soit peu les difficultés d’approvisionnement en matière premières dont se plaignent les artisans bijoutiers de la wilaya. En effet, les artisans bijoutiers de la wilaya font face depuis plusieurs années à la pénurie de la matière première, à savoir l’argent et le corail, et aussi à l’écoulement de leurs produits en raison de manques de marchés de l’artisanat.

Conséquemment à cette pénurie de matière première sur le marché officiel, les artisans se sont trouvés contraints à s’approvisionner dans le marché informel où les prix ne répondent à aucune norme.

Cette situation s’est répercutée négativement sur l’activité de la bijouterie artisanale, déplorent les artisans.

Bel. Adrar