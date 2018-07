M. Si Afif recoit l'ambassadeur chilien : Renforcement des relations bilatérales

Le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté à l'APN, Abdelhamid Si Afif, et l'ambassadeur du Chili à Alger, Carlos Olguin, ont passé en revue, mercredi, les relations liant les deux pays et les moyens de les renforcer. M. Si Afif a mis l'accent sur les réformes politiques générales initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, tout en évoquant la diplomatie parlementaire qui «jouit désormais d'une place constitutionnelle et devenue une action essentielle et complémentaire à la diplomatie traditionnelle». Par ailleurs, le même responsable a indiqué que «l'Algérie qui tend à établir une économie diversifiée et productive, aspire, également, à tirer profit des expériences de ses amis et ses partenaires», affirmant que tout ce qui contribuerait au renforcement des relations parlementaires entre l'Algérie et le Chili sera favorablement accueilli. Dans ce cadre, les deux parties ont mis en avant «l'importance du renforcement des relations parlementaires» entre les deux pays à travers les deux groupes d'amitié parlementaire et l'échange de visites et d'expériences, mais aussi le renforcement de la coordination et de la concertation parlementaire entre les deux pays dans les différents fora internationaux». De son côté, le diplomate chilien a présenté un aperçu sur la transition démocratique et économique qu'a connue le Chili et le rôle général que joue l'institution législative dans son pays, exprimant son admiration quant au «développement politique que connaît l'Algérie». Il a également salué le rôle du Président de la République dans le renforcement des relations entre les deux pays et la politique étrangère «éclairée» de l'Algérie qui rejette toute ingérence dans les affaires internes des pays. M. Olguin a appelé, à ce propos, à «l'élargissement de la coopération entre les deux pays» dans les différents domaines dont l'économie et le commerce.