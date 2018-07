M. Benmessaoud reçoit l'ambassadeur du Vietnam : Des relations historiques

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue avec l’ambassadeur du Vietnam à Alger, Pham Quoc Tru, les relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays, et ont exprimé la nécessité de les promouvoir, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.

Les deux parties ont exprimé "leur satisfaction quant aux relations historiques d'amitié et de coopération qui lient les deux pays et la nécessité de les promouvoir, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", a noté jeudi le ministère dans un communiqué. A ce titre, l'ambassadeur du Vietnam a salué "les importantes potentialités que recèle l'Algérie", soulignant "la disposition de son pays à poursuivre les efforts en vue de développer les relations bilatérales en matière de tourisme et d'artisanat, outre la consolidation et le développement des domaines de partenariat et de coopération bilatérale au mieux des intérêts communs".

De son côté, M. Benmessaoud a présenté "les grandes lignes de la stratégie tracée afin de donner un élan au secteur du tourisme en Algérie, le rendant l'un des piliers de l'économie nationale et ce, en exécution du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika". La rencontre s'est voulue une occasion "pour échanger les points de vue et de passer en revue la réalité des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, et durant laquelle les deux parties ont mis l'accent sur l'importance d'activer le mémorandum d'entente conclu en 2015 dans le domaine touristique", a précisé le communiqué. Le mémorandum prévoit "le développement des relations de coopération dans le domaine de l'investissement touristique, la formation hôtelière et l'action commune afin d'élaborer son programme exécutif spécifique, d'asseoir les passerelles de coopération entre les opérateurs et les acteurs dans le secteur du tourisme, notamment en matière de la promotion des deux destinations touristiques à travers l'encouragement de l'échange touristique dans les deux sens, l'échange d'expériences et de visites des opérateurs, des acteurs, des hommes d'affaires et des investisseurs dans le domaine du tourisme, et d'élaborer un mémorandum d'accord dans le domaine de l'industrie artisanale". Au terme de cette rencontre, les deux parties ont convenu de "poursuivre les rencontres bilatérales qui ont pour objectif de concrétiser le programme de partenariat et d'intensifier les efforts visant la consolidation des relations entre les deux pays", a conclu le communiqué.