Hockey sur gazon : les Algériens terminent derniers au classement

Les sélections algériennes de hockey ''five'' sur gazon ont bouclé leur participation au tournoi des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), disputéau stade Ferhani de Bab El-Oued (Alger), aux derniers rangs du classement général. Les garçons, versés dans la poule A en compagnie de l'Afrique du Sud, de la Namibie et du Zimbabwe, ont terminé à la quatrième place en concédant trois défaites. Au match de classement pour la 5e place, les ''Verts'' ont perdu contre la Namibie (1-0). Chez les dames, le tournoi a regroupé six nations. Il s'agit de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria, de la Namibie et du Zimbabwe. Après le déroulement de la phase de poules, les Algériennes ont terminé au dernier rang avec un zéro pointé. Au match de classement pour la 5e place, l'Algérie a perdu contre le Nigeria 3-0. ''Le hockey sur gazon est une découverte pour nous. Il s'agit de la première participation officielle de l'Algérie dans cette discipline. C'est vrai que nous avons perdu beaucoup de matches mais ce n'est pas grave car nos équipes ont fait connaissance avec le hockey il y a trois mois seulement'', a indiqué à le président de la Fédération algérienne du sport pour tous (FAST), Elhadi Mossab, dont l'instance chapeaute cette discipline en Algérie. Le patron de la FAST estime que les JAJ-2018 sont une occasion pour lancer définitivement cette discipline à travers le territoire national. ''Désormais, notre objectif est clair. On doit continuer à travailler en lançant le hockey dans les 48 wilayas du pays avec la création des clubs et ligues. Puis nous allons mettre sur pied le championnat national comme dans toutes les disciplines et former une équipe nationale pour prendre part aux différentes échéances nationales et continentales'', a ajouté la même source.