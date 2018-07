Boules : La Raffa à l'honneur

Les sports-boules ont offert à l'Algérie huit médailles (deux or et six argent), lors des finales disputées au Complexe Ahmed-Ghermoul (Alger-Centre). Les médailles en vermeil ont été l'œuvre des simples Raffa (garçons et filles), remportées par Mohamed Djedid devant son compatriote Moumen Kherraz et Djihad Boukermafa, vainqueur en finale contre une autre algérienne, Benabdelkader Amel. Les médailles de bronze de la Raffa (garçons) ont été remises à Khalil Jlassi (Tunisie) et Yassine Ouinaksi (Maroc), alors qu’aux filles, elles sont revenues à Aatif Israa (Egypte) et Dounia Aitoutouhen (Maroc). Les trois autres médailles d'argent algériennes de la journée ont été remportées par les athlètes de la pétanque, en tir de précision (garçons et filles) et en relais mixte Lyonnaise. En filles, Litissia Hamadou a été battue en finale par la Marocaine Rim Khoulane, alors que chez les garçons, Hmida Zarouk a été défait par le Mauricien Battun Aftab. Le podium a été complété, chez les filles par Halene Lomboto Batnswela (RD Congo) et la Tunisienne Ahlem Hadj Hassen. Dans l'épreuve du relais mixte lyonnaise, qui est une toute nouvelle discipline, qui sera en exhibition lors des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, le duo Mohamed Hamoudi et Kamilia Kadour s'est contenté d'une médaille d'argent.