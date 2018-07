JSK : Fiston, renfort ou casse-tête pour Dumas ?

En stage actuellement en Allemagne sous la houlette de son nouvel entraîneur Franck Dumas, la JSK a gagné deux de ses trois matches amicaux disputés jusqu’ici. Si le technicien français dit être globalement satisfait de la qualité de son effectif, il n’en demeure pas moins qu’il ne ferme pas la porte pour du renfort. Initialement, Franck Dumas cherche un défenseur axial ou un arrière-droit, néanmoins la direction du club a fait venir un attaquant, en l’occurrence Fiston Abdul Rezak que le président Cherif Mellal convoite depuis le mois de juin. L’attaquant international du Burundi est depuis vendredi dernier à Tizi Ouzou. Il a même pris part à un match d’opposition avec l’équipe réserve de la JSK faute de pouvoir rejoindre l’équipe A en Allemagne.

Le président Cherif Mellal souhaiterait que Franck Dumas supervise Fiston et décide s’il doit signer ou pas. Mais le problème dans ce dossier c’est que la JSK a épuisé ses deux licences africaines.

A partir de là, c’est l’avenir du Nigérian Uche qui est en jeu. Ce dernier peine à convaincre durant ce stage d’intersaison ce qui fait que son contrat pourra être résilié sauf s’il parviendrait à convaincre à contrario Dumas. Pour le moment, Franck Dumas voit plus Fiston comme un casse-tête que comme un renfort à proprement dit. Le technicien dit ouvertement que le joueur a été «ramené sans son accord».

«En plus, on ne peut pas le faire venir ici. Ce qui me dérange c’est qu’on a fait ce stage pour la solidarité. Et voilà qu’on me ramène un joueur que je ne connais pas et que je ne peux pas juger», a déclaré le technicien français à ce sujet. Mais il n’empêche qu’il va sans doute prendre le temps de le voir à l’œuvre avant de décider qui de lui ou Ushe devra rester, d’autant que le président Cherif Mellal, lui, laisse l’entière responsabilité de choisir le meilleur. Affaire à suivre…

A. B.