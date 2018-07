LFP : Les dettes des clubs à l'ordre du jour d’une réunion demain

Les dernières conclusions de la rencontre tenue entre la Ligue de football professionnel (LFP) et les présidents des clubs, le 19 juillet dernier à Sid Moussa (Alger), seront à l'ordre du jour de la réunion du Bureau de la LFP prévue demain, a indiqué l'instance chargée de la gestion de la compétition. Lors de la dernière rencontre LFP- présidents des clubs, des propositions ont été avancées, notamment celles relatives aux dettes des clubs et, aux relations club/Commission Résolution des litiges, précise la même source.

Le Président de la LFP, Abdelkrim Medaouar , soumettra, lors de la réunion du bureau fédéral, le lundi 30 juillet, l’étude de certaines propositions qui pourront être transformées en décision. Le premier responsable de la LFP avait décidé de fixer les réunions du bureau de ligue en fonction de celles du bureau fédéral de la FAF, c'est-à-dire, la veille, pour porter à la connaissance de l’instance fédérale toutes ses propositions ou son point de vue sur les questions qui touchent le football professionnel.Le coup d'envoi du championnat de Ligues 1 et 2, saison 2018-2019 sera donné le week-end du 10 et 11 août prochain.