Coup d’envoi du tournoi «Radieuse- Bahia Foot» : 120 équipes en compétition

M. Badredine Gharbi, représentant le ministre de la jeunesse et des sports, Chafi Kada, Lakhdar Belloumi, Fodil Megharia, Hansal et Benchiha ont donné le coup d’envoi du 22e challenge Bahia-Foot. Cette manifestation majeure du sport de proximité verra la participation de 120 équipes, en minimes, seniors et vétérans, de Touggourt, Batna, Sétif, Bouira, Blida, Relizane, Mascara, Saïda, Belabbès, Tlemcen et Oran, dans le but de consolider les liens d’amitié entre les Algériens, de tenter de gagner un challenge et de montrer leur fair-play, sans oublier la découverte de jeunes talents.

Pour les vétérans, ce sera une bonne occasion de montrer à la nouvelle génération que leur talent technique est toujours présent, et donc ils chercheront à créer le spectacle, c’est grâce à ces joueurs que l’histoire de certains clubs a été écrite en lettres d’or.

Les autorités locales, à leur tête le wali Mouloud Cherifi, ainsi que les partenaires de la Radieuse, Mobilis, Hamoud Boualem, Sovac et la CAAR, ont mis les moyens indispensables pour la réussite de ce grand rassemblement de la jeunesse, surtout que la ville d’Oran est pleine de jeunes venus passer leurs vacances.

Avec ce 22e challenge, la Radieuse continue à être au service de la jeunesse non-structurée et mettre son expérience au service des clubs et associations qui activent dans le sport de proximité.