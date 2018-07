NA Hussein Dey : Dziri veut un renfort en attaque

Après l’échec des négociations avec l’Ivoirien Daho, qui a préféré signer au profit de la formation libyenne de l’Ahly de Tripoli, le coach du NA Hussein Dey, en l’occurrence Bilel Dziri, a demandé au dirigeant du club de recruter en

urgence un attaquant de bon niveau, avant la fin de la phase de préparation.

Il devra rencontrer le président Ould Zmirli, attendu à Tunis lundi, pour discuter du profil de l’attaquant ciblé. Pour rappel, la période du mercato estival s’achève le 8 août, deux jours seulement avant l’entame du championnat de Ligue Une. Le Nasria, qui a réalisé la première partie de sa préparation d’intersaison à Alger, se trouve depuis le 15 juillet en Tunisie pour un stage précompétitif de deux semaines. La délégation algérienne est forte de 32 joueurs, dont des éléments de la catégorie espoirs susceptibles de s’imposer en équipe première. L’entraîneur des Sang et Or a, sans nul doute, relevé le manque d’efficacité en attaque par lequel s’est distingué son équipe lors des matches amicaux disputés jusque-là. Lors du premier regroupement à Alger, la formation de la capitale a disputé deux joutes, face à l’ASO Chlef et l’O Médéa, qui se sont soldées par un nul vierge. En Tunisie, les camarades du portier Gaya ont disputé un match face à la formation de division deux locale du CS Korba, où ils se sont imposés par le score étriqué de 2 à 1. avant hier, les poulains de Dziri devaient rencontrer le vainqueur de la coupe d’Algérie, en l’occurrence l’USM Bel Abbès. Après l’annulation du match face à Hammam Life, le NAHD devra jouer deux autres rencontres, face à l’AS Marsa (Tun) et le CA Bordj Bou Arréridj. Le Nasria, qui a terminé la saison dernière à la troisième place, avec la meilleure défense du championnat et battant par la même le record d’invincibilité, jouera à l’occasion du nouvel exercice sur trois fronts. En signant des joueurs d’expérience, à l’image de Raiah (JSK), ou encore des jeunes talents prometteurs comme Zeghnoun (Beni Douala), Azzi (MCA), Mouaki (USB), Benrabah (ES Boumerdès), El Amali (USM Harrach) ou encore Dib (Asam), l’équipe du NA Hussein Dey veut jouer les premier rôles en championnat, aller le plus loin possible en coupe de la CAF et croire pleinement en ses chances en coupe d’Algérie. A noter que les Sang et Or, pas vraiment gâtés par le calendrier, débuteront la saison 2018/2019 par un déplacement chez le champion en titre, le CS Constantine. Ils seront confrontés ensuite à l’USM Alger pour un deby qui s’annonce déjà palpitant. Lors de la troisième et quatrième journée, les coéquipiers de Gasmi iront à Tadjenanet, puis à Bordj Bou Arréridj, croiser le fer, respectivement avec le DRBT et le CABBA. Les joueurs du NAHD devront bien se préparer pour cette entame de saison, pour le moins, difficile. «Peut importe l’ordre des rencontres et contre qui nous allons débuter le championnat. En fin de compte, nous allons jouer en aller et retour trente matches contre quinze formations différentes. C’est à nous de bien négocier chaque partie et faire de notre mieux pour réaliser de bons résultats. La balle est dans le camp des joueurs. Nous devons profiter de ce stage en Tunisie et des différentes rencontres amicales pour bien nous préparer en prévision de la nouvelle saison. La direction du club a mis tous les moyens à notre disposition pour réaliser une bonne préparation», a déclaré dans les colonnes de la presse spécialisée le milieu du terrain de la formation algéroise, Harag.

R. M.