Ligue des champions d’Afrique de football, MC Alger – TP Mazembé (RD Congo) - ce soir à 20h00 : Victoire impérative pour le Mouloudia

«La Ligue des champions fait partie des objectifs du club. Nous voulons absolument passer cette phase des poules et aller le plus loin possible dans cette compétition.»

Pour cela, il va falloir battre le leader du groupe, en l’occurrence le TP Mazembé, qui reste invaincu après trois journées. Nous devons arracher les trois points du match pour garder notre seconde position au classement et rester par la même au contact de la formation Congolaise», a déclaré le coach du Mouloudia d’Alger, Bernard Casoni, à l’occasion du dernier entrainement de l’équipe, avant d’enchaîner «ça ne sera pas une mince affaire, face à ce redoutable adversaire, qui nous a donné du fil à retordre lors du match aller à Lubumbashi. Il va falloir rester concentrer tout au long de la rencontre et ne pas flancher dans les dernières minutes comme cela fut le cas lors de la dernière rencontre face au TPM. Un match de football dure 90 minutes et non 87. » Le MC Alger reçoit, ce soir à 20h00 au stade Tchaker de Blida, le représentant du RD Congo en Ligue des champions d’Afrique. Cette rencontre rentre dans la cadre de la troisième journée de la phase des poules. Avant manche, le MCA occupait la deuxième place, avec quatre points, derrière son adversaire du jour, mais devant l’Entente de Sétif (3 points) et le club Marocain du Difâa Djadidi (1point). Une partie qui s’annonce difficile, face à une équipe disposant d’une redoutable ligne offensive. « Nous avons une idée plus ou moins précise de cette équipe du tout-puissant Mazembé. Nous savons comment aborder la rencontre, même si notre adversaire évoluera de manière légèrement différente lors de cette seconde manche. Nous devons donc rester vigilants et faire attention aux contre-attaques de l’adversaire. On doit minimiser les erreurs défensives et bien assurer la transmission de la balle. Aussi, nous devons nous montrer plus efficaces dans la surface de réparation. Lors de la première confrontation face aux Congolais, notre ligne offensive s’est distinguée par ses nombreux ratages. Il impératif de nous améliorer sur ce plan pour espérer remporter le match», a indiqué le technicien français. De son coté l’entraineur des Corbeaux, Pamphile Mihayo s’est montré plutôt détendu, mais déterminé. «Nous sommes sur la bonne voie pour assurer notre qualification dans cette phase des groupe. Nous avons besoin d’une avons besoin d’une victoire seulement pour passer au tour prochain. Nous sommes venus en Algérie dans le but de garder notre invincibilité. Notre objectif est de terminer premier de notre poule. On s’attend à un match difficile face à une bonne équipe du MCA, qui nous a beaucoup gêné lors de la première confrontation», a-t-il souligné à l’arrivée de la délégation Congolaise, mercredi à Alger. A souligner que le TPM est arrivée en deux groupes. Le premier contingent est passé par Nairobi (Kenya) et Doha (Qatar), alors que le second est arrivé de Dubai (EAU), après une escale à Addis-Abeba (Ethiopie). Pour rappel, cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitre Sud Afraicain. M. Victor Gomes sera assisté par MM. Thusi Siwela et Johannes Moshidi.

Rédha M.