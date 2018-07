Grand angle : La paix en point de mire

Tomber de rideau hier soir sur la campagne électorale pour la présidentielle au Mali dont le premier tour se tiendra demain dimanche. Les 24 candidats, dont le président sortant candidat à sa propre succession, ont eu trois semaines pour convaincre les électeurs et les faire adhérer à leur projet de société. Durant ce laps de temps, ils ont multiplié les initiatives et les actions de proximité dans l’espoir de voir leurs efforts couronner de succès. Et pour cause, le maintien ou l’accession à Koulouba, le palais présidentiel, passe nécessairement par le verdict des urnes. Pour qui trancheront-elles ? En l’absence de sondages fiables, il est pour l’heure difficile de dire qui sera ou qui seront le ou les vainqueurs de ce premier tour. Les projets proposés par les candidats et dans lesquels chacun promet de donner au Mali un avenir meilleur et de régler l’ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les maliens sont censé faire la différence. Pourtant ils ont plusieurs points communs. Dont celui notamment de la sécurité. Ainsi tous promettent, s’ils venaient à être élu ou réélu, la restauration de la paix, la consolidation de la reconquête de l'unité et la réussite de la réconciliation nationale. Ces trois défis dont la mise en œuvre a été entamée dans le sillage de la signature de l’Accord de paix de 2015 sont pour ainsi dire, le cheval de bataille de tous les candidats en lice pour cette présidentielle, dans la mesure où tout un chacun sait qu’aucun avenir ne peut être envisagé pour le Mali si la paix et la stabilité, vecteurs du développement ne sont pas définitivement recouvrées. Pour preuve le Centre et le Nord du pays continuent de vivre au rythme des violences intercommunautaires et des attentats terroristes, malgré la présence au Mali de troupes étrangères, notamment française, et d'une importante mission de l'ONU. Ni l’une ni l’autre n’ont réussi à ce jour à y mettre un terme. Les candidats ne peuvent ignorer que l’éradication du terrorisme ne pourrait se faire que si l’Etat est fort et que son autorité est restaurée sur l’ensemble du territoire.

Nadia K.