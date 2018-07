Présidentielle au Mali : Plus de huit millions d’électeurs demain aux urnes

Plus de huit millions d'électeurs maliens sont appelés aux urnes demain pour choisir leur nouveau président parmi les 24 candidats en lice dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) et le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui ont dores et déjà promis d'œuvrer pour mettre fin définitivement à l'insécurité dans des régions du Nord et du centre du Mali. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel s'achèvera vendredi soir dans un contexte de forte concurrence entre les différents candidats qui avaient multiplié durant trois semaines les initiatives et les actions de proximité afin de convaincre les Maliens d’adhérer à leurs projets de société et de se rendre massivement aux bureaux de vote le jour du scrutin. Les 24 candidats en lice pour le scrutin du 29 juillet avaient mobilisé tous les moyens d'information et de communication, notamment les médias et les réseaux sociaux, pour présenter aux populations leurs programmes électoraux, ont rapporté des titres de la presse malienne. Les premiers résultats de la présidentielle sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard. Et, le 12 août, un éventuel second tour. La campagne électorale a été marquée par une polémique sur les listes électorales. L'équipe de Soumaïla Cissé, largement battu au second tour par M. Keïta en 2013, évoque des divergences entre le fichier ayant servi à l'établissement des cartes d'électeurs et celui mis en ligne, qui comprend selon elle des doublons, des électeurs et des bureaux de votes fictifs. "Il n'y a pas deux fichiers, il y a un seul fichier", a assuré le ministre de l'Administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf, expliquant les anomalies par un problème de serveur informatique.