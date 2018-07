Les houthis attaquent deux supertankers saoudiens en mer Rouge : L’autre guerre

Le bourbier yéménite prend une autre tournure. Le coup de grâce de l’offensive d’El Hodeïda espéré par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite n’a pas eu lieu et les conditions exprimées par le gouvernement yéménite pour une éventuelle reprise du dialogue n’ont pas trouvé d’écho auprès des Houthis qui ont attaqué deux supertankers saoudiens en mer Rouge, entamant ainsi un nouveau chapitre dans cette guerre d’usure.

Ce nouveau chapitre a d’ailleurs contraint Ryadh à suspendre toutes les livraisons transitant par le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Le groupe saoudien a précisé que la décision de suspendre les livraisons avait été prise "dans l'intérêt de la sécurité des navires et pour éviter le risque de marée noire". En suspendant les exportations de brut, l'Arabie saoudite espérait susciter une intervention internationale dans le conflit sans nom du Yémen. "Toutes les livraisons de pétrole par le détroit de Bab el-Mandeb ont été temporairement suspendues jusqu'à ce que le trafic maritime dans la zone soit sûr", a annoncé le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Falih. "L'un des navires a subi des dégâts mineurs. Aucune blessure et aucune fuite de pétrole n'ont été rapportées", a indiqué pour sa part le géant pétrolier d'Etat Aramco. L'escalade des tensions peut encourager des puissances étrangères à intervenir d’autant que la mer Rouge est une voie de navigation très importante.

S'il y a une perturbation majeure, les puissances européennes, et régionales auraient tous des raisons d'intervenir. Une intervention internationale contre les Houthis est peut-être ce que veut justement l'Arabie saoudite. Avec un peu plus de 8% du trafic mondial du pétrole Bab el-Mandeb sépare la péninsule arabique de la Corne de l'Afrique et la mer Rouge de la mer d'Arabie. Il est emprunté par des pétroliers en provenance d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït et de l'Irak qui se rendent en Europe et au delà par le Canal de Suez. Des chargements d'environ 4,8 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers transitent chaque jour par la voie navigable. Selon des analystes, une flambée des prix du pétrole, résultant de la décision saoudienne, peut être de courte durée, mais la guerre oubliée du Yémen pourrait revenir au premier plan. L'arrêt des livraisons de pétrole pourrait provoquer une escalade du conflit, avec des puissances extérieures intervenant pour aider l'Arabie saoudite et les Emirats à vaincre les Houthis et à porter un coup à l'influence régionale de l'Iran. La coalition sous commandement saoudien, qui n'a toujours pas réussi à vaincre militairement les Houthis, se retrouve devant un dilemme kafkaïen. D’un côté cette nouvelle menace que font peser les houthis sur cette zone maritime et les conséquences d’une remise au devant de la scène internationale ce conflit dont le désastre humanitaire a mobilisé l’action et l’opinion internationale. Avec près de 10.000 morts et la pire crise humanitaire au monde, avec des millions de personnes au bord de la famine selon l'ONU, la stratégie des houthis de frapper là où ça fait mal provoque déjà des frissons.

L'Algérie condamne

L'Algérie a condamné vendredi l’attaque perpétrée, jeudi, contre un pétrolier saoudien en mer Rouge, estimant qu'elle constitue une "grave atteinte" au droit international maritime et au droit de libre navigation, précise le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "L’Algérie condamne l’attaque perpétrée, jeudi 26 juillet, contre un pétrolier saoudien dans la mer rouge, en ce qu’elle constitue une grave atteinte au droit international maritime et au droit de libre navigation et en ce qu’elle impacte négativement le commerce international", précise la même source. Le ministère des Affaires étrangères souligne que "cette attaque est d’autant plus condamnable qu’elle intervient au moment où le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies s’emploie à relancer le processus de règlement de ce conflit qui déchire ce pays (Yémen) et impose d’indicibles souffrances aux populations civiles". "L’Algérie tient à réitérer, à cette occasion, sa solidarité avec le peuple du Yémen et à réaffirmer son plein soutien aux efforts des Nations unies pour un règlement politique de la crise que connaît ce pays frère", conclut le communiqué.