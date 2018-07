Attaques terroristes de Soueida (Syrie) : L'Algérie condamne avec vigueur

L'Algérie a condamné jeudi dernier avec "la plus grande vigueur" les attaques terroristes ayant ciblé, mercredi, la province de Soueida et ses alentours dans le sud de la Syrie et qui ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils.

«Nous condamnons avec la plus grande vigueur les attaques terroristes sanglantes et barbares menées par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI), dans les villages de Soueida dans le sud de la Syrie ayant fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. "La barbarie de ces attaques terroristes reflète sans doutes l'échec du projet sanguinaire de cette organisation terroriste et atteste d'une orientation obscurantiste étrange à toute confession et religion", a-t-il poursuivi. "Nous saluons la résistance de la Syrie face au terrorisme, un fléau qui a menacé des années durant la sécurité et la stabilité de ce pays frère, et présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes, accompagnées de nos vœux de prompt rétablissement aux blessés", a ajouté le porte-parole du MAE. Et d'ajouter: "nous exprimons également notre solidarité avec la Syrie, berceau des civilisations humaines, dont le peuple a donné, à travers l'histoire, un exemple éloquent de coexistence pacifique et du vivre-ensemble en paix". "Nous réitérons notre rejet et condamnation du terrorisme sous toutes ses formes", a souligné M. Benali Cherif, exhortant "les acteurs internationaux à poursuivre, voire à intensifier leurs efforts pour faire face à ce phénomène dangereux qui continue à représenter une véritable menace pour la paix et la sécurité dans le monde".

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a fermement condamné l’attentat de Soueida. "Le SG est consterné par le mépris total pour la vie humaine affiché par l'EIIL", a dit le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse publiée le soir de l'attaque, ajoutant que "les responsables des attaques doivent être tenus responsables". Par la voix de son porte-parole, M. Guterres a exprimé ses condoléances aux familles des victimes des attaques et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L'équipe des Nations unies en Syrie a également condamné, plus tôt dans la journée, les attentats commis à Soueida ainsi que les attaques perpétrées contre des civils dans différentes parties du pays.



L’armée syrienne continue son avancée : le drapeau national hissé à Quneitra



Les forces gouvernementales syriennes ont hissé jeudi le drapeau national sur la province de Quneitra, située au Sud-Ouest du pays, confirmant leur avancée pour reprendre le contrôle de la partie syrienne du plateau du Golan, considéré comme un territoire stratégique pour la sécurité nationale. Selon l'agence officielle Sana, le drapeau de la République arabe syrienne avait été hissé dans l'un des villages de la province de Quneitra simultanément avec le déploiement des unités de l’armée. La même source a précisé que les soldats de l’armée syrienne ont commencé à ratisser le village de Hamydiyah dans la banlieue de Quneitra pour le purifier des mines et les engins explosifs plantés par les terroristes après l’élimination de ces derniers. Le déminage du village est effectué en prélude au retour des habitants à leurs demeures, a ajouté l'agence syrienne.

L'armée gouvernementale a progressé vers les frontières du gouvernorat de Quneitra après l'offensive lancée le mois dernier dans la province voisine de Deraa, a souligné le média syrien. Les forces syriennes sont entrées dans la zone tampon séparant le territoire syrien du Golan occupé par Israël, où ils ont hissé le drapeau sur le passage de Quneitra.

Bachar al-Assad résolu à reprendre Idleb



La nouvelle priorité du président syrien Bachar al-Assad est de reprendre la province d'Idleb (nord-ouest), actuellement contrôlée par des terroristes, a-t-il affirmé à la presse russe. Située dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque, la province d'Idleb est presque totalement entourée de territoires contrôlés par le gouvernement syrien et abrite entre autres des rebelles qui sont venus s'y réfugier dans le cadre d'accords de reddition. "Idleb est désormais notre but, mais ce n'est pas le seul", a déclaré le président al-Assad, cité par les agences de presse de Russie. "L'armée décidera des priorités et Idleb est l'une de ses priorités", a ajouté le dirigeant syrien. "Il y a bien entendu des territoires dans la partie orientale de la Syrie qui sont contrôlés par différents groupes (...) nous allons donc avancer dans toutes ces régions", a-t-il précisé. Des hommes armés affiliés au groupe terroriste Daesh conservent encore quelques poches désertiques dans l'est du pays, le long de la frontière avec l'Irak, alors que le régime syrien a repris le contrôle récemment de la Ghouta, région située à proximité de Damas.

R. I.