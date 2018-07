Opep : Le prix du panier à 72,87 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi mercredi à 72,87 dollars, a indiqué jeudi cette Organisation sur son site web. Mardi, le prix du panier de référence du brut de l’Opep était à 72, 01 dollars, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de l’Opep comprend quatorze types de pétrole: le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola, Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l’Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuwait), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marin (Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela). A noter que les prix de l’or noir ont terminé en hausse mercredi. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a gagné 49 cents pour terminer à 73,93 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE). Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance a pris 78 cents pour clôturer à 69,30 dollars. Pour rappel, les 24 pays producteurs Opep et non-Opep ont convenu, le 23 juin dernier à Vienne, de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse qui vise à retirer du marché 1,8 million de barils/jour (1,2 million barils/jour pour les membres de l’Opep, 0,6 million barils/jour pour les producteurs hors- Opep.