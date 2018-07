Manifestations économiques à l’étranger : Nécessité d’un mécanisme de suivi et d’évaluation

Une réunion de coordination de la commission nationale multisectorielle s’est tenue, jeudi, au siège du ministère du Commerce à Alger. Il s’agit d’une importante rencontre de concertation pour la préparation et l’organisation du programme officiel de la participation algérienne aux manifestations économiques prévues les mois de septembre et octobre prochains dans plusieurs pays.

Dans un communiqué, le ministère du Commerce a souligné que lors de cette réunion, le premier responsable du département, M. Said Djellab, a procédé à l’examen des propositions relatives à l’établissement et l’organisation des manifestations ainsi que la mise en place des mécanismes de suivi et d’évaluation du programme tracé, notamment en ce qui concerne la plateforme numérique de ce programme présentée au ministre dans le cadre de la numérisation et la modernisation.

En effet, ces derniers années, les pouvoirs publics ont affiché leur réelle volonté à encourager davantage l’exportation, qui nécessite, il convient de le dire, la participation massive des entreprises nationales aux différentes manifestations économiques organisées à l’étranger. Ces dernières constitueront, sans nul doute, une opportunité idoine pour, entre autres, nouer des contacts avec les partenaires étrangers et refléter l’image et l’évolution de l’activité économique de notre pays, ainsi que pour promouvoir leurs produits et services. Lors de cette réunion de concertation, il a également été question de l’établissement du programme final de la participation algérienne aux manifestations économiques prévues aux Etats-Unis avec 45 opérateurs économiques, en Belgique avec 55 opérateurs économiques et en Mauritanie durant les mois de septembre et octobre, ajoute la même source, précisant que les réunions de la commission se poursuivront à l’avenir pour parachever l’établissement du programme.

A ce propos, le ministre du Commerce, Said Djellab, avait exhorté les hommes d’affaires et les investisseurs à porter un plus grand intérêt pour la promotion des exportations, notamment agricoles : « L’amélioration des produits algériens, en particulier agricoles, nécessite une plus forte participation des industries agroalimentaires à leur exploitation, afin de couvrir le marché local et offrir des débouchés à ces produits », a-t-il estimé. S’agissant de la commission nationale multisectorielle, le communiqué a précisé qu’elle est composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, du Commerce, des Finances, des Transports et des Travaux publics, du Tourisme et de l’Artisanat, de l’Industrie et des Mines, de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et de la Culture, outre les représentants des organismes et des institutions nationales concernés, à l’instar de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX), la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, les Douanes algériennes, Air Algérie et la compagnie de transport maritime. Il y a lieu de rappeler que pour faciliter la participation des entreprises nationales aux foires internationales, salons spécialisés et expositions spécifiques de produits algériens, le gouvernement accorde une aide financière à hauteur de 80% par le biais du Fonds spécial de la promotion des exportations (FSPE).

M.A.Z.