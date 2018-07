Groupe algéro-turc Tayal : Première opération d’exportation de 200 tonnes de fils de tissage

Une opération d’exportation de 200 tonnes de fils de tissage, représentant 11 containers, à destination de quatre pays : la Turquie, la Belgique, le Portugal et la Pologne.

Cette opération inédite, effectuée à partir de la zone industrielle de Sidi Khattab, à Relizane, relève, comme l’explique le ministre de l’Industrie et des Mines, d’une «grande importance pour diversifier les exportations nationales et réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures». Ce n’est pas tout. Youcef Yousfi indique également que le complexe industriel, auquel il s’est rendu jeudi, est en mesure d’employer 10.000 travailleurs en deux ou trois ans, voire 25.000 employés dans 5 ou 6 ans. Et «contribuera à élargir la gamme des produits industriels exportés par l’Algérie qui compte aussi les matériaux de construction, des produits alimentaires et électroniques, du fer et de l’acier». Cette opération traduit également la bonne dynamique de l’export en Algérie. En avril dernier, c’est le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) qui a effectué sa première opération d’exportation de 45.000 tonnes de ciment (clinker) à destination de l’Europe.



M. Yousfi : L’Algérie «épousera» l’industrie de 4e génération dans 15 ans tout au plus



D’autre part, le ministre dira tout haut que «l’Algérie doit, dans les 10 ou 15 prochaines années, atteindre la phase de l’ «industrie 4.0», actuellement en cours d’implantation à travers le monde. Ce concept, appelé également industrie du futur, correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. La 4e révolution industrielle est porteuse de nombreuses innovations et créatrice d’une nouvelle dynamique de marché. A l’intérieur des usines, les technologies de l’information, les capteurs communicants, les outils logiciels de simulation, de traitement de l’information, de pilotage, les machines aux performances les plus élevées rendent progressivement les usines de plus en plus agiles, de plus en plus efficaces, de plus en plus compétitives. Enchaînant, M. Yousfi explique que le site visité constitue le premier complexe de ce volume dans notre pays dont la production et la maintenance s’appuient sur la technologie automatique, soit ce qui est désigné par l’industrie de 3e génération ou la 3.0. Recourant aux dernières technologies sur les plans de la production et de la maintenance, ce site est un «grand acquis pour l’économie nationale et un fruit du partenariat algéro-turc» et un «modèle pour toutes les unités industrielles versées dans le domaine des textiles ou dans d’autres créneaux, pour faire parvenir notre industrie à ce stade et à cette génération».



Groupe Tayal : Exportation prochaine des produits finis et de prêt-à-porter



Sur sa lancée, le premier responsable de l’industrie a mis en avant les instructions du Président de la République, liées à la nécessité de dynamiser l’activité industrielle pour diversifier les exportations et réduire la dépendance de l’économie nationale aux hydrocarbures. Pour sa part, le P-dg du groupe Tayal, Messut Toprak, a indiqué que le groupe industriel de textiles a commencé par satisfaire les besoins nationaux pour s’attaquer à l’international en fils de tissage. Il a également annoncé que le groupe commencera bientôt à exporter des produits finis et de prêt-à-porter. Messut Toprak a indiqué qu’après la réception, à la fin de l’année en cours, des unités industrielles de production de différents vêtements et tissus fins, le complexe passera à la deuxième étape de fabrication du tissu de rideaux et autres produits domestiques. A propos du complexe, le même responsable indiquera que l’unité peut produire chaque année plus de 30 millions d’unités de prêt-à-porter, dont les pantalons «Jeans», des chemises et du tissu dont 60 % seront orientés vers l’exportation, surtout en direction du marché européen.

Fouad Irnatene