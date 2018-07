Hassan Kechach acteur et maître de cérémonie de Fiofa 2018 : «Cette expérience est un acquis au plan personnel»

El-Moudjahid : Après l’acteur, vous avez enfilé le costume d’un maître de cérémonie ? Comment avez-vous vécu cette première expérience ?

«Pendant un moment j’avais perdu le retour du son, cela dit le stresse était plus intense à l’extérieur. C’est normal, car c’est le direct et c’est la première dois que je présente une cérémonie. Si vous voulez être comédien et maître de cérémonie n’est pas sortir de la règle mais plutôt s’y est conformer, car dans la quasi-totalité des festivals dans le monde, les maîtres et maîtresses de cérémonie sont des comédiens. Au plan personnel, c’est un acquis sur plan émotionnel, gestion du temps, du direct… sinon, il faut attendre le feedback du public ».

Hassan Kechach maître de cérémonie de la clôture ?

«Non».

Propos recueillis par Amel Saher