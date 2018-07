Amina Chouikh ; réalisatrice algérienne : «Un privé ne peut investir dans le cinéma sans s’assurer un retour»

El-Moudjahid : Vous connaissez le festival depuis sa première édition. Qu’est ce qui a changé depuis ?

«Le fait qu’il soit maintenu, c’est déjà énorme pour nous et pour le cinéma en Algérie. Car nous avons besoin d’une plateforme pour nous les professionnels. Avec le manque de salles, le manque de distribution, le spectateur lambda n’a pas la chance de pouvoir voir des films en dehors de la télé ou via les DVD.. Nous avons perdu la tradition de l’acte d’aller au cinéma. Ce festival permet, au moins, une petite fenêtre pendant quelques jours où il y a des films de différents horizons des pays arabes que les professionnels ou les téléspectateurs puissent voir. Il faut dire que souvent, nous n’avons pas l’occasion de voir les films qui viennent d’ailleurs».

Pensez vous que le FIOFA a impacté de façon concrète et palpable le développement de la production cinématographique dans notre pays et pourquoi, selon vous, l’appel de M. le ministre de la culture aux opérateurs privés d’investir dans le cinéma n’a pas trouvé d’échos ?

«Non non..Dire le contraire ce serait mentir. Le cinéma c’est d’abord une vraie politique culturelle. Nous avons toujours des difficultés, un réalisateur met, parfois, sept ans pour faire son montage financier pour pouvoir faire son film. Et pour l’investissement privé dans le secteur, ça ne peut pas décoller étant donné qu’il n’y pas de retour sur l’investissement ».