Nawel Madani, comédienne et humoriste algéro-belge : « Contente de retrouver mes racines »

El Moudjahid : Parlez nous de votre participation à la 11éme édition de la Fiofa.

« Je suis d’origine oranaise et le « Régent » est le cinéma où mes parents venaient quand ils étaient jeunes.C’est beaucoup d’émotions pour moi d’être dans une salle où il y a beaucoup de personnes de ma famille, des personnes qui n’ont pas la possibilité de traverser la méditerranée et surtout où va être projeté mon film gratuitement pour toutes les personnes qui n’ont pas les moyens d’aller au cinéma».

Vous organisez un master classe intitulé « coach me if you can ». De quoi s’agit-il ? Expliquez nous l’idée et le concept.

« Nous avons voulu donner la possibilité d’accessibilité à des jeunes acteurs, comédiens et humoristes de se faire coacher , accompagner, s’exposer et du coup faire une scène ouverte pendant toute une journée durant laquelle, ils pourront poser toutes leurs questions. Nous allons essayer d’éclairer leur route et les aider. J’ai invité des amis qui font partie de ce métier pour jouer à ces questions réponses avec moi et avec le public et les jeunes qui n’ont pas forcément l’accès à ces conseils. Beaucoup d’entre eux veulent devenir humoristes mais ne savent pas où ni comment commencer ou écrire des scénarios. Nous voulons orienter et accompagner des jeunes dans l’espoir de pouvoir ouvrir une école d’acteurs ici ».