Ouverture du Festival du FIOFA : à la quête du « Wihr d’Or »

De notre envoyée spéciale Sihem Oubraham

Placé sous le thème « le cinéma et le vivre ensemble », la onzième édition du festival international d’Oran du Film Arabe (FIOFA), dont le coup d’envoie a été donné par le représentant du ministre de la culture, le chef du Cabinet du ministère de la culture M. Ali Ardjan, a été donné dans la soirée de mercredi, lors d’une cérémonie officielle à la salle Maghreb à Oran accueillant de grandes figures nationale et internationale du septième art.

En effet, le FIOFA est de retour pour une nouvelle édition du 25 au 31 du mois en cours, films, animations et belles rencontres sont au programme. Les stars du petit écran nationales et internationales ont défilé sur le long tapis rouge étendu jusqu’à l’entrée de la salle Maghreb en paillettes et costume noirs sous les projecteurs et ce devant un public oranais venus nombreux voir de près ces stars du 7ème art. À l’instar de Youcef Sehairi on pouvait distinguer Mohamed Adjaimi, Salah Ougrout, des icônes de la télévision algérienne. On pouvait, en outre distinguer des stars internationales défiler sur le tapis rouge mis en place spécialement pour eux, à l’exemple de l’invité d’honneur le comédien égyptien Mohamed Hennedy et d’autre noms du monde cinématographique du monde arabe. Dans son allocution, le Chef du cabinet du ministère de la culture M. Ali Ardjane a estimé que ce festival est devenu un espace privilégié d’échanges entre les professionnels du 7ème art et « un rendez-vous incontournable pour les vedettes du cinéma algérien et arabe », a-t-il affirmé. Rappelant que « le cinéma reflète de nos jours notre vécu avec ses aspects positifs et négatifs », M. Ardjane a souligné que « le ministère de la culture soutiendra ce festival dans ses prochaines éditions ainsi que toutes les manifestations similaires », et ce, « avec la conviction d’œuvrer pour le bien de la culture national et l’ouverture sur le 7ème arabe et mondial », a-t-il ajouté. Il y a lieu de noter que cette cérémonie inaugurale a été ponctuée par des hommages rendus au comédien égyptien Mohamed Hanidi, au cinéaste algérien feu Farouk Beloufa, auteur du fabuleux film « Nahla », et l’icône du cinéma et de la chanson arabe Chadia, tous deux disparus cette année. Pas moins de dix longs-métrages et quatorze courts-métrages ainsi que quatorze documentaires en lice pour les différentes distinctions dont le grand prix du FIOFA, le « wihr d’or » qui se tiendra jusqu’au 31 du mois en cours. Notons que l’Algérie sera en compétition dans la catégorie longs-métrages de fiction avec « Jusqu’à la fin des temps » de Yasmine Chouikh et « Nous n’étions pas des héros » de Nasreddine Guenifi, adapté de l’ouvrage d’Abdelhamid Benzine « le Camp ».



140 stagiaires inscrits dans les 4 ateliers



Le jury de la section longs-métrages est présidé par le cinéaste algérien Merzak Allouach, auteur de « Omar Gatlato », un film marquant du cinéma djedid algérien, s’inspirant du néo-réalisme italien. S’agissant de la section court-métrage, quatorze œuvres sont en lice dont deux films algériens « feuille blanche » de Mohammed Nadjib Amraoui et « Champs de bataille » d’Anwar Smaine. Les autres courts métrages représenteront l’Egypte, la Syrie, le Bahrein, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Libye, le Liban et la Palestine. L’actrice libanaise Takla Chamoun présidera le jury courts-métrages alors que le cinéaste et homme de théâtre irakien Kassem Hawal dirigera le jury documentaires. Le film documentaire enregistre, par ailleurs, une forte présence algérienne avec cinq films dont «Sur les traces des camps de concentration» de Saïd Oulmi, « La bataille d’Alger un film dans l’histoire » de Malek Bensmail, « Souvenirs d’exil » de Mokhtar Karboua, « Des moutons et des hommes » de Karim Sayad et le film « la Bataille d’Alger » de Salim Aggar. Il y a lieu de noter par ailleurs que Au programme du festival figure également une série de conférences sur, entre autres, « la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel », qui sera animée par l’universitaire algérien Mohamed Bensalah, et sur « la critique cinéma dans le monde arabe », qui sera présentée par le critique irakien Kadim Al Saloum. Quatre ateliers de formation sont prévus durant le festival, en raison de la forte demande des jeunes. Ils sont 140 stagiaires à s’être inscrits à ces ateliers, selon les organisateurs. L’atelier « Écrire un scénario pour le cinéma » sera, par exemple, animé par l’Américain d’origine algérienne Yacine Irving Belateche (à l’hôtel Royal). Yacine Irving Belateche a écrit des scénarios pour les grands studios de Hollywood comme Paramount Pictures, Warner Bros et Columbia et pour les réseaux de télévision comme HBO, grand producteur de séries. Parmi ses nombreux travaux, il y a : « The origin of Dracula », « Time killer », « Einstein’s secret » et « Testament ».

S. O.