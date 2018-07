Enquête sur la situation sanitaire de la population : Lancement prévu en septembre

Le directeur de la population au ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Omar Ouali a annoncé le lancement, en septembre prochain, de la 6e enquête nationale à indicateurs multiples (MICS 6) sur la situation sanitaire de la population en Algérie. Sixième du genre, après celle organisée en 2012-2013, l’enquête sera élaborée par le ministère de la Santé en collaboration avec des organes onusiens à l’instar de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Bureau de l’UNICEF en Algérie, ainsi que l’Office national des statistiques (ONS), a précisé le responsable.

Le MIC’S 6 qui s’inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable, cible un échantillon de 31.000 familles issues des zones urbaines et rurales du pays et permettra de s’enquérir du développement et de l’amélioration de la situation sanitaire de la population notamment la mère et l’enfant, a-t-il poursuivi. Le ministère de la Santé, ajoute M. Ouali, a mobilisé, à cet effet, une équipe composée de médecins généralistes et de sages-femmes ayant une expérience avérée en la matière, après avoir reçu une formation supplémentaire les qualifiant à remplir cette mission de trois mois.