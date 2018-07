Babor,une commune qui rompt avec l’enclavement : L’espoir et le progrès reconquis

Babor perché sur ces montagnes, culminant à plus de 2.000 mètres, aux confins de la wilaya de Jijel, le regard sans cesse orienté vers le golfe de Bejaia, est une de ces contrées lointaines que la dynamique de développement a gagné à la grande satisfaction de ces populations montagneuses.

Bien qu’elle n’ait pas échappé, une décennie durant, aux affres du terrorisme qui ont fait alors de l’exode des populations et de la peur, le quotidien des populations, Babor, grâce à la réconciliation nationale, n’a pas tardé à renouer avec l’espoir et la sérénité pour revivre aujourd’hui au rythme du progrès et de la tranquillité reconquis.

En se rendant récemment sur les hauteurs de cette daira, qui compte les deux communes de Babor et Serdj el Ghoul et pas moins de 26 agglomérations secondaires comme celles de Beni Bezaz, Beni Meloul, Chorfa, Dhaafa, El Djouada, Oued Afra,ou Tazrout pour ne citer que celles-ci, le wali de Sétif, Nacer Maskri, s’est approché de la population et de s’est enquérit par la même, des effets induits par le developpement local et de tous les projets implantés pour répondre aux aspirations des citoyens.

Une démarche d’autant plus importante qu’elle se propose d’améliorer leur quotidien, fixer les populations sur ces zones montagneuses, et surtout constater avec satisfaction le retour de ceux qui avaient abandonné terres et biens sous l’effet de l’exode qui a frappé ces contrées montagneuses.

La visite du premier responsable de cette wilaya n’est alors que positive, porteuse d’espoir pour toutes ces agglomérations éparses où la couverture en gaz a atteint prés de 95%. Un enseignement grace à la création de lycées même dans les communes éloignées, des nouvelles structures de santé et la route pour ne citer que ces secteurs, ne relèvent plus du rêve. Dans ce contexte, le lancement des travaux pour l’aprrovisionnement en gaz de Chorfa ou Aoulmine, pour une enveloppe financière de 40 millions de centimes, atteste bien de l’intérêt de l’Etat pour ces contrées les plus reculées, où la jeunesse a assisté au feu vert du wali pour la réalisation d’un stade de proximité à Chorfa.

La situation qui caractérise les travaux de réhabilitation du chemin de wilaya 137 sur 4 km, celle du projet d’amélioration urbaine dans sa tranche 4 dans la commune de Babor où le wali a également inspecté les travaux de réhabilitation de la salle de sport, donneront lieu à une série d’exposés sur différents projets d’amélioration urbaine achevés ou en voie de l’être, au chef-lieu de daira où Nacer Maskri est allé voir les travaux du stade communal et du chemin de wilaya 137.

Dans la commune de Serdj el Ghoul, le wali visitera les projets de réalisation de 40 logements LPL et de 20 autres avec aménagement extérieur, celui de l’amélioration urbaine allant du lycée au complexe sportif, suscitant un profond sentiment de satisfaction des élèves et du reste de la population.

F. Zoghbi