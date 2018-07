Examens de grades dans l’éducation : Les résultats seront connus demain

Les résultats des examens professionnels de promotion à 27 grades de l’éducation nationale seront connus demain 29 juillet. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, sur sa page officielle Facebook.

La ministre a précisé que les résultats de ce cet examen seront affichés le 29 juillet, à partir de 15h30, au niveau des directions de l’Education. Il convient de noter que les examens professionnels de promotion à 27 grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur, conseiller, attaché de laboratoire...) se sont déroulés le 15 juillet dernier.

Rappelons, par ailleurs, que le ministère de l’Éducation nationale avait organisé, le 12 juin dernier, un concours national externe pour le recrutement d’enseignants primaires et d’autres grades administratifs.

Pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits pour passer les épreuves écrites de ce concours, dont les résultats ont été publiés le 23 juillet sur le site internet de l’Office national des concours et des examens (www.concours.onec.dz).

Il faut savoir que sur les 8.586 postes ouverts au titre de cette année 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, avec 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs spécialisés en langue française et 204 enseignants en langue amazighe. Pour les grades administratifs, ce concours a permis de recruter 239 conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 intendants, 694 intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’éducation, 300 laborantins principaux et 1.407 laborantins.

Notons que le recrutement des enseignants en langue amazighe s’inscrit dans le cadre d’une politique visant la généralisation de l’enseignement du tamazigh. Ainsi et en prévision de la prochaine rentrée scolaire, il est prévu l’élargissement de l’enseignement du tamazigh à une dizaine de nouvelles wilayas, et son renforcement au niveau des 38 autres où il existe déjà.

Toujours dans le cadre du renforcement de l’encadrement pédagogique et la promotion de la qualité de l’enseignement, qui constitue une priorité du département, une convention a été signée entre le ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement supérieur portant sur la formation, à l’horizon 2030, des enseignants selon les besoins du secteur de l’éducation nationale.

Selon la ministre de l’Education nationale, l’opération de recrutement de nouveaux enseignants s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’encadrement pédagogique et de la qualité de l’enseignement prodigués aux élèves des trois cycles scolaires (primaire, moyen et secondaire) en vue d’atteindre une école de qualité.

Dans cette optique, le ministère organise, depuis le 25 juillet, une session de formation au profit des enseignants nouvellement recrutés, notamment ceux retenus pour occuper un poste d’enseignant d’arabe, d’amazigh ou de français. Selon un responsable du ministère de l’Education nationale, il reste encore à combler 49.000 postes d’enseignants du primaire et 7.000 autres spécialités dans différents domaines.

Ce qui signifie, selon le responsable, l’organisation d’autres concours de recrutement dans les mois à venir, en vue de satisfaire les besoins du secteur en matière d’encadrement. Rappelons que le ministère a procédé au recrutement de 10.000 enseignants et 4.000 agents administratifs en 2017, outre la promotion de 45.000 employés à l’issue d’un examen professionnel.

