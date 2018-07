Solidarité nationale : Prise en charge des catégories vulnérables

Une cérémonie de distinction des majors de promotions diplômés des centres nationaux de formation des fonctionnaires spécialisés, relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a été organisée jeudi à Alger. Ils sont plus de 125 diplômés de la 32e promotion (session 2018) ayant suivi une formation au niveau des centres relevant du secteur de la Solidarité nationale pour une durée de 24 à 36 mois, dans plusieurs métiers du social, inhérents à la prise en charge de l’enfance en détresse, des handicapés, des personnes âgées et autres catégories vulnérables de la société nécessitant aide et assistance.

Dans son allocution à l’occasion, le secrétaire général dudit ministère, Rabah Hamdi, a affirmé que «ces stagiaires sont des bacheliers ayant réussi au concours d’accès aux centres de formation des fonctionnaires relevant du secteur», précisant qu’ «ils seront recrutés au niveau des différents établissements spécialisés pour prendre en charge les catégories vulnérables à travers l’ensemble du territoire national».

Aussi, parmi les nouvelles missions inhérentes à la prise en charge de ces catégories figure la formation de formateurs en matière d’approche relationnelle avec le handicap. Il est question de leur apprendre le langage des signes, l’informatique en braille, outre l’accompagnement des handicapés moteurs diplômés de la formation professionnelle dans le montage d’entreprises privées spécialisées dans les domaines de l’artisanat, l’élevage de volaille, la coiffure et la menuiserie, entre autres, par l’entremise de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM). L’accord de partenariat entre le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels et celui de la Solidarité nationale a également permis, selon le responsable, l’introduction, dans le projet de nomenclature de la formation professionnelle, d’une nouvelle spécialité pour la formation de conseillers à distance, «dont la première promotion est programmée pour la session de septembre 2018». «Des programmes relatifs au développement des métiers d’accompagnement des personnes en situation de handicap sont également en cours d’études», a-t-il signalé. M. Hamdi a rappelé que le secteur de la Solidarité nationale assure également une prise en charge psychologique, pédagogique et sociale des enfants en détresse et handicapés et des personnes âgées ou en situation difficile, ajoutant que le réseau des établissements spécialisées a été doté de nouvelles structures, dont «des services d’aide mobile d’urgence (SAMU) pour prendre en charge les personnes sans abri, des bureaux de médiation sociale au niveau des Directions de l’action sociale de solidarité (DAS) des différentes wilayas». Le secteur a réalisé, ces dernières années, «un bond qualitatif» en matière d’arsenal juridique relatif à la protection des différentes franges vulnérables de la société, des institutions et des structures d’accueil et celle liée aux employés du secteur de la solidarité. Dans le cadre du renforcement de la prise en charge des catégories vulnérables, ajoute le responsable, sept nouveaux métiers et spécialités ont été créés dans le domaine social, à savoir les auxiliaires de vie qui prennent en charge les personnes âgées et les handicapés, les médiateurs sociaux qui s’occupent des personnes souffrant de problèmes sociaux et familiaux, outre les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés.

Par ailleurs, M. Hamdi a rappelé que le système de formation spécialisée a été révisé en termes d’organisation et de contenu conformément aux derniers développements dans les domaines de la prise en charge psychologique, pédagogique et sociale des différentes franges vulnérables de la société.

