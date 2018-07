Inscriptions en 1re année master : Les délais prolongés jusqu’à septembre

« Les délais d’inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature pour l’accès en 1ère année Master, au titre de l’année universitaire 2018/2019, sont prolongés jusqu’à septembre prochain et ce, à travers la plateforme numérique accessible via le site électronique Progres».

C’est ce qu’a déclaré, mercredi dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la conférence nationale des universités, tenue au siège du ministère, M. Hadjar a annoncé le prolongement des délais d’inscriptions au Master, en vue d’accorder une seconde chance à ceux désireux de déposer leur candidature.

«Les étudiants n’ayant pas pu s’inscrire durant cette première phase, qui prendra fin ce 31 juillet, auront un délai supplémentaire d’une durée de 10 jours à compter de la prochaine rentrée universitaire prévue le 15 septembre » a expliqué le ministre, ajoutant que le nombre des inscrits en Master pour cette année atteindrait les 190.000 étudiants.

Au cours de son intervention, le ministre a passé en revue les différentes démarches prises par son département dans le cadre de la modernisation de l’administration universitaire à travers l’utilisation et la généralisation des nouvelles technologies dans plusieurs activités pédagogiques et dans la recherche scientifique.

Il a, à ce sujet, fait état de la généralisation de l’utilisation du système «Progres» dans les opérations d’inscriptions au Master qui ont débuté le 28 juin dernier, précisant que ce système sera, également, mis à profit pour les inscriptions en doctorat, ainsi qu’aux œuvres universitaires (bourse et transport). « La prise en charge de l’hébergement des étudiants au titre de l’année universitaire 2017/2018 a été assuré par le système Progres », a indiqué M. Hadjar. Le ministre a, également, fait savoir que certaines actions on été délégués aux institutions universitaires sous la supervision du système informatique « Progres » et ce, dans le cadre de la décentralisation de l’administration et des facilitations des procédures administratives conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. « Désormais, les chefs des établissements universitaires auront plus de prérogatives et plus de responsabilités à assumer », a-t-il noté, les appelant à œuvrer à l’effet de promouvoir la vie estudiantine dans les campus. Cette conférence à laquelle ont assisté des recteurs et des cadres du ministère a été mise à profit pour présenter le bilan des conférences régionales relatives à la préparation de la prochaine rentrée universitaire. M. Hadjar a, dans ce contexte, fait état du renforcement des capacités d’accueil pédagogiques et en matière des œuvres universitaires, à l’effet de garantir les conditions adéquates de cette rentrée universitaire pour accueillir pas moins de 1.740.000 étudiants, dont 276.391 nouveaux inscrits. L’occasion a été, également, donnée pour le ministre d’évoquer d’autres volets, à savoir les préinscriptions des nouveaux bacheliers qui prendront fin aujourd’hui.

Il convient de rappeler que la période des préinscriptions des nouveaux bacheliers a été programmée du 26 au 28 juillet courant. Pour les inscriptions définitives, le dernier délai a été fixé au 16 septembre 2018. Les préinscriptions seront validées entre les 29 et 30 juillet, permettant également aux nouveaux bacheliers de modifier leur précédente fiche de vœux pour être réorientés conformément à la seconde fiche de vœux.

Les résultats des affectations seront annoncés en ligne le 7 août au soir après le traitement des choix dans la période du 31 juillet au 07 août. La deuxième étape des préinscriptions, de réorientations, de concours et d’entretiens pour les domaines concernés aura lieu entre les 08 et 12 août. Les cas d’échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. Les résultats de l’orientation seront connus le 16 août.

La plateforme consacrée à l’hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre.

Kamélia Hadjib