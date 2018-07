Eradication des bidonvilles à Alger : Le satisfecit de l’ONU-Habitat

1.400 logements de type AADL seront distribués le mois d’août prochain à Ain El Malha et Sidi Abdellah.

Inauguration du site de Bouinan avec la distribution de 2.300 logements en septembre.

Les souscripteurs n’ayant pas reçu de réponse à leur recours sont systématiquement acceptés.

Les demandes de changement de logement de type F3 à F4 en cours d’étude.

Le ministère de l’Habitat se prépare activement à veiller au bon déroulement de la distribution de plus de 30.000 unités de logements toutes formules confondues au niveau de 45 wilayas, le mois d’août prochain. Une opération qui devrait se faire après l’achèvement des travaux de réalisation des VRD au niveau des cités concernées. C’est ce qu’a indiqué le directeur général du logement au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, à la presse, mardi soir, tout en précisant qu’au niveau de la capitale, « il sera procédé à la remise des clés de 1.400 logements de la formule AADL dans les localités de Ain El Malha et de Sidi Abdallah ».

Le mois de septembre connaîtra également la distribution d’un autre important quota de logements, de même que le mois de novembre, a également annoncé le responsable, précisant que la dernière opération se fera à l’occasion de la célébration de la date du déclenchement de la Révolution. Le même intervenant a précisé que la tutelle a programmé la distribution de 2.300 logements situés au niveau du site de Bouinan, destinés aux souscripteurs de la wilaya d’Alger et de Blida, le mois de septembre prochain.

L’opération de remise des clés de logements à leurs bénéficiaires se poursuivra, selon le même responsable, jusqu’à la fin de l’année en cours.

Concernant les recours formulés par les souscripteurs au programme AADL de 2013, le directeur général du logement a précisé à ce sujet, que « ces recours sont systématiquement acceptés, même si les concernés non pas reçu de réponse de la part du ministère ou de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL) ». Pour ceux qui ont reçu des réponses concernant le rejet de leurs recours, ces derniers peuvent en déposer un autre s’ils disposent d’éléments de preuve qui invalident la raison pour laquelle le premier recours a été rejeté.

M. Nasri a attribué le retard enregistré pour répondre aux recours à la lenteur accusée dans la réception des informations par le ministère de l’Habitat ou par l’AADL, ainsi qu’aux informations contradictoires fournies par le souscripteur le jour de l’inscription. Concernant la possibilité de changement de logement de type F3 à F4, M. Nasri a expliqué que « la tutelle a procédé à l’étude des demandes et répondra aux concernés incessamment », précisant que « 50% des 700.000 souscripteurs au programme AADL ont reçu des appartements de type F3 et les autres, soit 50% ont eu des logements de type F4 ».



60 milliards de dollars consacrée à la réalisation des logements de différentes formules



Pour ce qui concerne les souscripteurs souffrant d’un handicap, « ces derniers auront des passages spéciaux et seront prioritaires en matière d’appartements situés au niveau du rez-de-chaussée ainsi que d’autres privilèges et services qu’on leur a consacrés ».

Le directeur général du logement a fait savoir qu’environ 10.000 logements en cours de réalisation relevant de la formule «CNEP-Banque» seront récupérés en coordination avec le ministère des Finances et les services de la «CNEP-Banque». Ces logements de type location-vente seront distribués à leurs propriétaires après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur. Par ailleurs, M. Nasri a rappelé que le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a signé une convention avec le ministère de la Solidarité nationale pour aménager les logements consacrés aux personnes aux besoins spécifiques et les adapter à la nature du handicap dont ils souffrent.

M. Nasri a indiqué que « l’Algérie a réalisé près de 4 millions de logements depuis 1999 jusqu’à 2016 », soulignant que « le parc national de logements compte aujourd’hui près de 9 millions d’unités ».

Il a fait état également d’un montant de 60 milliards de dollars consacré à la réalisation des logements de différentes formules, dont celle de la location-vente qui représente 35% de l’ensemble des constructions.

Concernant les entreprises réalisatrices des projets, le même responsable a souligné que « 65% des logements de type location-vente ont été réalisés par des entreprises nationales publiques et privées », précisant que « le recours aux entreprises étrangères est intervenu au vu du grand nombre de logements à réaliser. Un chantier titanesque que les entreprises nationales ne pouvaient couvrir seules ».

Le directeur général du logement, a affirmé, par ailleurs, que les formules de logement sont indépendantes les unes des autres, rejetant à ce propos les informations faisant état de la décision prise d’inclure un nombre de logements AADL à la formule LPA, dont l’opération d’inscription n’a pas encore été lancée au niveau de la capitale, faute de disponibilité du foncier, « pour l’instant ».

Salima Ettouahria