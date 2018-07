Eradication des bidonvilles à Alger : Le satisfecit de l’ONU

« L’Algérie a franchi d’importants pas en matière de relogement et d’éradication des bidonvilles, et nous en sommes tous fiers », tel est le constat fait, hier, par la directrice du bureau régional arabe des Nations Unies chargé du programme de l’ONU-Habitat, Mme Zina Ahmed Ali.

En effet, l’expérience de la capitale algérienne en matière de résorption de l’habitat précaire a suscité un intérêt particulier au sein de la forte délégation de l’Organisation des Nations Unies chargée de l’habitat. Une délégation qui est venue spécialement en Algérie pour constater de visu les grandes avancées enregistrées en la matière.

Aussi, hier, après un bref exposé sur l’expérience de la wilaya d’Alger dans le domaine de l’éradication de l’habitat précaire, présenté au siège de la wilaya, la délégation onusienne s’est déplacée en compagnie des responsables de cette drnière et des représentants des collectivités locales, vers la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, où jadis se trouvait le plus grand bidonville de la capitale. En effet, le fameux Hai Er-Remli était un quartier insalubre qui s’étendait sur plusieurs hectares, juste aux portes d’Alger, et qui contenait des milliers de familles entassées dans des logements précaires.

Et c’est donc avec étonnement que Mme Zina Ahmed Ali a vu la disparition totale, si ce n’est la métamorphose de ce site, actuellement en phase de réaménagement urbain, s’étendant sur un terrain dégagé, à perte de vue.

Ensuite, la délégation s’est rendue dans la commune de Douéra où elle a eu à visiter la cité 958/1602 logements « Das Habachi ». Une cité où les membres de la délégation, très favorablement impressionnés par l’état des lieux, ont exprimé leur entière satisfaction quant aux performances déployées par la wilaya d’Alger pour l’éradication de l’habitat précaire. Cette délégation a pu également constater de visu les méthodes et les moyens déployés par la wilaya en matière d’éradication de l’habitat précaire. Une opération qu’ils ont qualifiée d’«expérience unique au monde, justifiant largement le déplacement d’une telle délégation». La responsable onusienne a insisté sur l’importance de la bonne gestion dans les opérations de relogement, dans leurs dimensions sociale et économique, pour atteindre l’objectif souhaité de rendre Alger, à terme, une « ville-monde, une ville- intelligente ». « Ce que je viens de voir m’a satisfait. Je tiens à vous féliciter pour la vision établie jusqu’à l’horizon 2035, et que vous avez programmée pour votre ville », a indiqué Mme Ahmed Ali, qui a affirmé qu’Alger mérite amplement le titre de « première capitale en Afrique et dans le monde arabe. Une capitale dépourvue de bidonvilles».

La responsable onusienne a, par la même occasion, appelé les autorités algériennes à partager cette expérience avec les Etats africains et arabes confrontés à de sérieux problèmes de prolifération des bidonvilles.

Mme Zina Ahmed Ali a fait part de la disponibilité du programme «UN-Habitat» à accompagner l’Algérie pour aller de l’avant dans sa politique concernant ce secteur de l’habitat, révélant qu’il a été convenu de la création d’un bureau permanent UN-Habitat en Algérie pour suivre les réalisations accomplies.

De son côté, le directeur de l’urbanisme de la wilaya d’Alger, M. Mohamed Yazid Gaouaoui, a rappelé que « la wilaya d’Alger a mené, depuis 2014, une véritable course contre la montre afin d’éradiquer les bidonvilles et l’habitat précaire dans plusieurs quartiers », ajoutant que « le but étant de reloger les familles et redorer l’image de la capitale ternie par la propagation de telles constructions anarchiques », a-t-il noté. M. Gaouaoui a souligné que « l’Algérie est un pays pionnier en matière de logement, et le défi lancé par les pouvoir publics de faire d’Alger la première capitale africaine et arabe exempte de bidonvilles a été concrétisé ». Il y a lieu de rappeler qu’Alger a été nommée première capitale arabe et africaine sans bidonvilles en 2016, et cela après l’éradication du plus grand site de la capitale, en l’occurrence le bidonville d’Er-Remli de Gué de Constantine.

Sarah A. Benali Cherif